Abobo: La Fondation YFActions met 30 millions Fcfa à la disposition des femmes

Le groupe des femmes dénommé " La Joie" d’ Abobo-Sagbé Céleste, affilié au mouvement Ldr Nouvelles Énergies, a été officiellement installé le samedi 25 février 2023, à Abobo Sagbé, en présence d’Ali Badarah Konaté, conseiller économique, social, environnemental, culturel; parrain de la cérémonie et représentant le patron de la cérémonie, Fadiga Youssouf, directeur général de la Banque nationale d’investissement(Bni) et président de la Fondation YFACTIONS.

2023, année de la jeunesse: Fadiga Youssouf "gâte" les jeunes femmes Abobo Sagbé Céleste

Au nom des femmes du groupe ‘’La Joie’’, Aminata Coulibaly a imploré le parrain à leur venir en aide à travers des activités génératrices de revenus. « Monsieur le parrain, merci pour votre engagement ferme à nos cotés et vos différèrents soutiens. Aidez-nous à ne plus attendre que ça soit seulement les hommes qui se battent à nos places, mais plutôt de nous prendre en charge afin d’impacter la société par nos actions sur le terrain au travers de nos activités à but lucratif. C’est Dieu qui vous envoie vers nous ».

Ali Badarah Konaté, visiblement ému, n’a pas caché sa joie et mâché ses mots. « Je voudrais, au nom du patron de la cérémonie mon frère Fadiga Youssouf, vous dire merci pour avoir porté votre choix sur ma petite personne pour parrainer votre sortie . Vous êtes une association de plus de 100 femmes, affiliée aux Nouvelles Énergies et œuvrant selon la vision de cette organisation politique.

C’est-à-dire promouvoir l’autonomisation de la femme et l’esprit du vivre ensemble, de la générosité et de la cohésion, prôné par Feu Amadou Gon Coulibaly dans la vision du Président Alassane Ouattara. Ce que nous avons commencé, hier, ce n’est pas aujourd’hui que nous allons l’arrêter. Vous ne m’avez jamais trahi. Moi non plus, je ne vous trahirai jamais », a dit d’emblée le parrain avant d’ajouter : « L’an dernier, c’est 20 millions de Fcfa qui ont été mis à la disposition des jeunes et des femmes. Cette année, année de la jeunesse décrétée par le président Alassane Ouattara, la Fondation YFActions met à votre disposition 30 millions Fcfa pour vos petites activités. Allez-y voir votre présidente après cette cérémonie », a informé Ali Konaté.

Info: Y. C