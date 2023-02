Semaine nationale des Arts à Korhogo: Lass Pr décoré par la ministre Françoise Remarck

Lacina Ouattara dit Lass Pr, conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, et député de la commune de Korhogo, a été distingué par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, à l’occasion de la Rentrée culturelle couplée à la Semaine nationale des Arts, déroulée du jeudi 23 au samedi 25 février 2023 à Korhogo, sur le thème : "La Contribution des industries culturelles et créatives à l'autonomisation des jeunes".

Côte d’Ivoire: Lacina Ouattara dit Lass Pr désormais Chevalier dans l'ordre du mérite culturel

« Joignez-vous à moi chers tous, pour dire Fokôlôna (Merci en langue senoufo) à madame Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie, pour ma distinction en qualité de Chevalier dans l'ordre du mérite culturel de notre pays, ce Samedi 25 février à l'occasion de la clôture de la Semaine Nationale de la Culture à Korhogo », a déclaré Lass Pr.

Le député de Korhogo commune n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ‘’pour tous ses efforts dans le domaine de la valorisation et de la promotion de nos cultures’’. « Je réitère mes félicitations et mes remerciements à madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, d'avoir porté son choix sur notre coquette cité pour cette édition de la SNAC », s’est-il réjoui.

Dans son allocution, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a honoré la mémoire de l’ancien Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, homme d’État, profondément ancré dans la culture. Françoise Remarck a, par la suite, indiqué que le choix de Korhogo se justifie par le fait que la cité du Poro est un creuset « de notre diversité culturelle » et que cette localité fait preuve de résilience. Cette année étant dédiée aux jeunes par le Chef de l'État Alassane Ouattara, elle a annoncé que l'essentiel des activités leurs sont réservées.

Animant une conférence autour de ‘’la contribution des ICC à l'autonomisation des jeunes à l'ère du numérique", le conférencier, Prof Amoa Urbain, a démontré aux jeunes l'importance d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Il les a incités à faire des valeurs contenues dans nos cultures des leitmotiv qui les guideront tout au long de leur vie en faisant du métissage une force. Poursuivant, il a souligné que tout peuple conscient et prenant en compte sa culture réalise de grandes choses et que l'Ivoirien nouveau doit être un être façonné par sa culture.

À la suite de la conférence, le directeur de la Communication de la Première Dame, Brahima Coulibaly, le directeur Afrique de l’Ouest de Entrepreuneurial Solutions Partners (ESP), Teddy Roux, et le conseiller technique au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Jacob Dri Bi, ont animé un panel. Les échanges ont porté sur les liens que la jeunesse peut établir entre ‘’la tradition Sénoufo et le civisme’’ et entre ‘’l’industrie et la Culture’’.