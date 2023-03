France: Plusieurs associations virent au RHDP, la stratégie gagnante de OD

Le Secrétaire National chargé des militants RHDP de l’Extérieur, Dramane OUATTARA dit OD, est depuis une dizaine de jours, sur les bords de la Seine pour la nouvelle structuration et la remobilisation des militants et sympatsants de son parti. Un pari qui n'était pas gagné d'avance eu égard à certaines incompréhensions et frustrations relatives au ressentiment d'abandon des militants par les hauts cadres du parti.

RHDP - France: OD est en voie de gagner la confiance des militants

Les militants avaient le ressentiment d’être utiles uniquement qu'en période électorale et après abandonnés comme des laissés-pour-compte. C'est au regard de ces ressentiments que OD était attendu dans une atmosphère concentrée en poudre à canon dont une étincelle risquerait l'explosion. En homme politique averti, pétri d’expériences, il a su par son talent de manager, accorder les uns et les autres autour de son programme d'animation du parti à l’Extérieur, apaiser les courroux, même s’il existe encore des poches de résistances.

Par ailleurs, ses différentes rencontres avec les militants ont fini par convaincre et rassurer de son abnégation, sa fougue, sa rage de tout mettre en œuvre pour raviver la flamme militante. C'est dans cet esprit de "Winner" qu'il a reçu les Responsables associatifs le jeudi 02 février 2023 pour présenter à nouveau son programme et son attachement à l’unité et l'union autour des idéaux du Président de la République, Alassane OUATTARA.

A pris part à cette rencontre son adjoint chargé de l'Europe, S.E.M Issiaka KONATÉ, par ailleurs Consul Général à Paris, qui malgré son planning très chargé à cause de la présence des illustres personnalités de la République au Salon de l'agriculture de Paris, a tenu à assister à la rencontre. Les associations proches du RHDP ont répondu dans leur entièreté à son appel. Devant un parterre de leaders associatifs, il a étalé magistralement et de façon succincte l'organisation à mette en place afin de réussir ensemble les objectifs assignés.

Le dynamisme payant de OD

De son rôle de premier responsable des militants de la Diaspora, garant de leur unité, il a retenu la date du 23 avril 2023 pour organiser une rupture collective œcuménique du carême et du jeûne où toutes les religions monothéistes représentées dans le pays se retrouveront pour un moment de convivialité enclin de prières pour la nation et le vivre-ensemble. Au regard de son dynamisme sur le terrain, plusieurs associations communautaires de différentes régions du pays ont adhéré au RHDP.

L'une d’entre elles, en l’occurrence l'Association WÊGLO (Région du Guémon), représentée par madame Marie Ange la Fleur DAHA et sa délégation, séance tenante, a marqué toute sa sympathie, son admiration et sa reconnaissance aux actions du RHDP dans le pays et de son mandant le Secrétaire National Dramane OUATTARA dans l'hexagone. À cet égard, un boubou du terroir Wê a été remis au Secrétaire National comme gage de loyauté de considération et d'admiration.

En effet, les Associations proches du RHDP seront le socle de la nouvelle organisation du parti. C'est à partir de leurs différentes bases que se constitueront les comités de base et les sections. Cette belle rencontre avec les associations a rempli l'attente escomptée par la mobilisation et le sens de l'écoute.

Une correspondance particulière de Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.