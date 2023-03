Condamnation de Soro - Affoussy BAMBA: « Les juges sont instrumentalisés »

Maître Affoussy BAMBA vient de se prononcer, au nom du collectif des avocats de Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, sur la confirmation des 20 ans de prison infligés à son client par la justice ivoirienne.

Maître Affoussy BAMBA, avocat de Guillaume Soro: « Nous avons formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt criminel confirmatif » (Communiqué)

Du 30 janvier au 13 février 2023, s’est déroulé le procès en appel contre le jugement criminel numéro 24/21 rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan concernant M. Guillaume Kigbafori SORO et ses compagnons, ainsi que GPS par-devant la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel d’Abidjan. À l’issue de ces jours d’audience, sans surprise, la Chambre Criminelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a, suivant un arrêt numéro 04/23 en date du 13 février 2023, rejeté l’appel interjeté contre ledit jugement confirmant ainsi les condamnations contenues dans ladite décision à l’égard de tous les accusés, exception faite de ceux qui ont rejoint le RHDP dans l’intervalle.

Il n’a échappé à personne le caractère politique de ce procès où les juges sont utilisés, manipulés et instrumentalisés pour orchestrer des règlements de comptes contre des adversaires politiques majeurs de la Côte d’Ivoire. En réaction, suivant un acte de déclaration en date du 22 février 2023 du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan, nous avons, au nom et pour le compte des accusés condamnés ainsi que GPS, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt criminel confirmatif.

De la sorte, notamment, du fait de l’effet suspensif de ce pourvoi en cassation, absolument rien n’empêche GPS de poursuivre ses activités en toute légalité. Il est entendu que nous ne négligerons aucune voie de recours, que ce soit au niveau national, sous-régional, ou international, parce que nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout de toutes les procédures, et cela, jusqu’à ce que le droit soit dit et bien dit. En tout état de cause, nous demandons aux proches des accusés condamnés et aux militants de GPS, d’apaiser leurs inquiétudes et de demeurer dans la paix et la tranquillité, pour un triomphe du droit et de la vérité.

Fait à Paris, le vendredi 03 mars 2023

Pour le Collectif des Avocats

Maître Affoussy BAMBA

Docteur en Droit,

Avocat au Barreau de Paris.