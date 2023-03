Côte d’Ivoire : Abidjan accueille une convention sur la cryptomonnaie

La convention régionale "Kick Off" portant sur la cryptomonnaie aura lieu à Abidjan-Cocody le samedi 4 mars 2023. Il sera question d’un moment d’échanges et de réseaux réseautage pour permettre au participants de découvrir le Web 3.0 et la blockchain METHER.

Une conférence sur la cryptomonnaie organisée à Abidjan

En initiant cette convention régionale sur la cryptomonnaie le samedi 4 mars 2023 à Abidjan, la structure Nexarise Event se donne pour mission de faire découvrir au grand public cette nouvelle forme de monnaie qui existe sous forme numérique ou virtuelle.

Il est important de souligner que la cryptomonnaie se sert de la cartographie pour sécuriser les transactions. La conférence sera animée par Nassim Kibbi, VP de EMEA, Ahmed Mukhtar, président et co-fondateur de Nexarise Event et Kevin Valfin. Ils auront pour objectif de faire comprendre le fonctionnement des cryptomonnaies, mais aussi comment les acheter.

Selon les organisateurs de l’événement, la conférence est une véritable opportunité de diversifier ses investissements. Les participants auront, par ailleurs, l’opportunité de découvrir des méthodes pour générer des revenus en tant qu’apporteurs d’affaires.