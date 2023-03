Côte d'Ivoire : Vers la création de plantations agroforestières

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, représentant l’État de Côte d’Ivoire, a signé, le vendredi 03 mars 2023, un protocole d'accord avec les sociétés: Agro-Map représentée par Adayé Kissi Kouamé Patrice, directeur général, et Dutch Green Business (DGB Group), représentée par Niels Van Houdt, directeur des Finances; respectivement: partenaire technique et partenaire financier.

Côte d’Ivoire: Laurent Tchagba obtient un protocole d'accord pour la création de plantations agroforestières

L'objectif est de faciliter la mise en œuvre d'une étude de faisabilité pour la création de plantations agroforestières dans les forêts classées de Dé ( Zénoula) et de Niouniourou (Lakota) en vue de la génération de crédits carbone.

Ainsi, les parties entendent collaborer dans les domaines suivants :

- la protection, la restauration et la conservation des forêts en Côte d’Ivoire ;

- la création et la gestion sylvicole des reboisements mis en place par Agro-Map, de même que l’aménagement des zones de forêts naturelles ;

- la sensibilisation des communautés et des producteurs agricoles sur la politique forestière et le code forestier ;

- le renforcement des capacités des agents du ministère sur le processus de génération du carbone, la gestion et la valorisation des crédits carbone et toute autre activité ayant pour but l’amélioration de l’environnement.

Respecter les termes et les délais impartis aux actions à entreprendre au titre du présent protocole, qui est conclu pour une durée maximale d’un an (1) an à compter de sa date de signature, sont les engagements pris par Laurent Tchagba et ses partenaires pour la bonne exécution du protocole.

Si les résultats de l'étude de faisabilité sont concluants, selon le ministère des Eaux et Forêts, cela aboutira à la signature d'une convention de concession.

Le Salon international de l'agriculture(SIA) de Paris 2023 qui se poursuit jusqu'au 06 mars prochain, est donc un pari reussi pour le compte de la Côte d’Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional

Avec Sercom