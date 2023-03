Côte d'Ivoire : Comment le « Carnaval Manhindi » veut promouvoir l’Agnéby-Tiassa

Isaac Tchéré, Président pays de la Maison Internationale de la Région de l’Agnéby-Tiassa (Mirat), a procédé, le 22 février 2023 à Tiassalé, au lancement de la première édition du Carnaval Manhindi de l’Agnéby-Tiassa.

Isaac Tchéré (PCO) : « Le carnaval Manhindi de l’Agneby-Tiassa est pour nous l’occasion de promouvoir les richesses culturelles de notre région »

La première édition du Carnaval Manhindi de l’Agnéby-Tiassa qui se tiendra du 28 avril au 1er mai 2023, à Agboville, est parrainée par Pierre N’gou Dimba, Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, par ailleurs, Président du Conseil Régional de l’Agnéby-Tiassa. Elle sera meublée d’un carnaval populaire, d’un concours de beauté, d’un panel sur les potentialités touristiques de la région et de nombreuses autres activités.

« Le carnaval Manhindi de l’Agneby-Tiassa se veut une célébration annuelle qui sera abritée de façon tournante par chaque chef-lieu de département de la région. C’est pour nous l’occasion de promouvoir les richesses culturelles de notre région. Mais également pour nous le lieu d’attirer le regard des investisseurs sur notre région qui grouille de potentialités. C’est aussi une plateforme pour inciter nos autres frères et sœurs dans la diaspora à venir découvrir les richesses de notre région », a expliqué Isaac Tchéré.

Selon le Président du Comité d’Organisation, ce sont plus de 100 mille participants qui sont attendus pour communier autour du thème: «Valorisation de la culture et du tourisme de l’Agneby-Tiassa, facteur de paix et de développement socio-économique », durant les 4 jours que durera le « Carnaval Manhindi ».

À noter que l’Agnéby-Tiassa comprend les départements d’Agboville (chef-lieu), de Sikensi, Taabo et Tiassalé. Le « Carnaval Manhindi » veut se positionner comme le premier carnaval populaire de Côte d'Ivoire.