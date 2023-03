Côte d'Ivoire: Ibrahim Ben Bamba soulage 2500 agricultrices de Mahapleu

Le Conseiller Économique, social, Environnemental et Culturel (Cesec), Ibrahim Ben Bamba dit IBB a procédé, dimanche 5 Mars 2023, à la remise de matériels agricoles, d'engrais, herbicides et d'une grande variété de semences à 25 coopératives de 100 femmes de Mahapleu, dans le département de Danané, afin de les aider à améliorer leurs productions et accroître leurs revenus.

Mahapleu : Le CESEC Ibrahim Ben Bamba pour l'autonomisation des femmes

Ce don, estimé à près de 24 000 000 francs CFA, intervient dans le but d’améliorer les conditions de travail et de vie des femmes rurales et les rendre plus autonomes et plus dynamiques dans la gestion régalienne de leurs foyers. C’est une action d'un fils qui s’inscrit dans sa volonté d’aide à l’autonomisation des femmes rurales qui font face à de multiples difficultés liées au mauvais traitement du sol.

« Ce don confirme notre engagement à contribuer à rendre possible l’autonomisation des femmes, surtout des femmes rurales et d’en faire une réalité car elles constituent la cheville ouvrière et le socle des familles. Nos mamans font du maraîcher depuis notre petite enfance. Aujourd'hui nous tentons d'apporter nos valeurs ajoutées à ce qui leur a permis de nous scolariser et payer nos études à l'étranger. On n'a pas fait que offrir des intrants aux femmes mais elles ont été préalablement formées par l'Anader », a fait savoir le Cesec.

Ibrahim Ben Bamba a ensuite ajouté: "Ce qui importe est ce que ce don va apporter à nos mamans. Ça aurait coûter 100 millions, et que j'avais les moyens, je les aurais acheter sans problème pour satisfaire ces braves femmes rurales". "Avec la guerre en Ukraine, le matériel agricole est devenu très cher. Je ne peux que remercier le donateur qui joue là un grand rôle dans l'autonomisation de ses mamans. Une femme autonome devient le pilier de sa famille», a indiqué Mme Behe née Guéi Suzanne, sous-préfet nouvellement affectée à Mahapleu.

Selon Ali Konaté, Cesec et représentant le président Eugène Aka Aouélé, la meilleure façon de matérialiser l'action gouvernementale est d'aller au contact de la population. « Ce don à la femme agricultrice de Mahapleu vient lui donner des moyens d'être un agent économique qui participe au développement de sa communauté et de sa région. Les femmes de Mahapleu que nous voulons autonomes pourront désormais compter sur le président du Cesec, Dr Eugène Aka Aouélé», a-t-il dit.

Présente à la cérémonie de distribution de semences et d'engrais aux coopératives des femmes de Mahapleu, Mme Edwige Diety a assuré les coopératives des fils et des filles de ladite localité dans la fourniture de semences et d’intrants afin de faire de leur autonomisation une réalité pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. La cérémonie a réuni les personnalités administratives et politiques et des cadres dont Diabate Kalifa Lanciné, tous venus soutenir le donateur.

« Je suis conscient de l'attention particulière que me font le président Alassane Ouattara et mon patron Eugène Aka Aouélé. Modèle de la jeunesse, je me dois de prôner la paix et l'union. Aujourd'hui je me fais porteur du message d'unité à l'image du président de la République qui reste focus sur ses objectifs en dépit des coups qu'il reçoit ça et là », a-t-il indiqué pour justifier la présence des cadres du département à ses côtés.

Au nom des coopératives bénéficiaires, la présidente des femmes, Maty Dosso, a salué l'initiative tout en s'engageant à utiliser le don à bon escient pour la satisfaction de tous.

Une correspondance de Sony WAGONDA.