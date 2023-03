Journée de la Femme : L’ONG SED milite pour l’autonomisation des femmes

Pour la Journée de la femme, l'ONG SED s'est inscrit dans une action majeure. Celle de sensibiliser les jeunes filles élèves à prendre conscience de leurs droits. L'événement s'est tenu, le Mercredi 8 Mars 2023, dans la commune de Yopougon.

Journée de la femme : L'ONG SED sensibilise des jeunes filles

Ce 8 mars 2023, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée à travers le monde. Si dans certaines contrées, la gent féminine continue de souffrir de la dénégation de ses droits, ce n'est pas le cas dans plusieurs autres pays, dont la Côte d'Ivoire, où la Journée de la femme est devenue une véritable institution.

C'est dans cette dynamique que l'ONG SED (Santé, Éducation et Développement) entend faire des adolescentes du Collège Carnot de Yopougon Niangon, Cité Caistab, de véritables femmes en devenr, conscientes de leurs droits et du rôle qu'elles se doivent de jouer dans une société en pleine mutation à l’ère du digital.

Dame Béhibro Évodie, fondatrice de cette ONG, a en effet organisé, ce mercredi 8 mars, une journée de sensibilisation à leurs droits des jeunes filles élèves dudit établissement scolaire. Le programme était tout aussi alléchant que les actions de cette organisation, qui ne cesse d'apporter une plus-value dans la vie de ses systèmes bénéficiaires.

Dès l’entame, Opli Marcelle a présenté l’ONG SED à travers ses trois missions principales : « Développer les projets de coopération sociale, promouvoir l’inclusion financière et sociale et promouvoir le Leadership féminin par l’autonomisation à travers la solidarité productive. »

Cette autonomisation de la femme passe nécessairement par la réalisation des Activités génératrices de revenus (AGR). Une ligne de crédit leur est mise à disposition à travers les AVEC (Association villageoise d’épargne et de crédit), s’est-elle voulue plus explicite. Les femmes qui en ont déjà bénéficié ont ainsi pu créer des champs, des activités commerciales afin de mieux se prendre en charge.

Journée de la femme : Des adolescentes à l'école de l'ONG SED

Poursuivant dans la même dynamique, le juriste Assiénin Kouakou, agent de développement de l’ONG SED, a pour sa part présenté des instruments internationaux, régionaux et nationaux en vue de permettre aux femmes de mieux affirmer leurs droits. « Tant que l'égalité entre l'homme et la femme ne sera pas atteint, on continuera toujours à célébrer cette journée des droits de la femme », s’est-il voulu formel.

S’adressant à la cinquantaine d’élèves du Collège Carnot, ainsi qu’aux autres femmes qui ont pris d’assaut le siège de l’ONG SED, Béhibro Evodie, Présidente exécutive, a déclaré : « Je vous souhaite, en ce jour du 08 Mars, de rayonner et de devenir des porteuses de vraies valeurs du travail bien fait, de promouvoir l'unité, l'intégrité et de lutter pour les libertés intérieures et extérieures. Nôtre Leadership doit être un modèle. »

A noter que le thème de la Journée internationale de la femme, cette année, est libellé comme suit : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes. » Associer des jeunes filles à la célébration de cette journée augure, pour l’ONG SED, d’en faire des femmes épanouies et accomplies pour des lendemains meilleurs.