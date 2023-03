Journée de la femme: Le message de Mariam Coulibaly aux femmes d' Agboville

Mariam Coulibaly, connue sous le nom de Mariam Calebasse, présidente fondatrice de l’association Les étoiles brillantes d'Agboville(AEBA) a réuni, mercredi 08 mars 2023, à Agboville, les différentes sections de son association. L’objectif était de communier avec ses sœurs autour d’un repas à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme(JIDF).

« J’ai décidé de vous inviter, aujourd’hui, en cette journée dédiée à la femme parce que vous me tenez beaucoup à cœur avec la considération et l’amour que vous manifestez à mon égard chaque jour. Voilà, j’ai initié cette rencontre de partage afin d’échanger avec vous sur les perspectives de notre fédération », s’est justifiée la présidente fondatrice de l’ONG Ahika Moayé.

Cette journée, selon Mariam Coulibaly, est importante parce que les femmes occupent une place de choix dans la société.

« Si vous voyez que les autorités prennent la journée internationale des droits de la femme en compte, c’est parce que nous sommes importantes dans la société. Pour cela, nous ne devons pas nous négliger. Nous devons exiger le respect de nos droits et nous en approprier », a-t-elle insisté, en présence d’Allavo Christiane, représentant le directeur régional de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Florent Aka Effoly.

Notons que la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme en Côte d’Ivoire se tiendra, le jeudi 30 mars prochain, dans la commune de Yopougon à Abidjan, avec pour thème: « Innovation technologiques et digitales : leviers pour l’inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d’Ivoire ».

La JIDF 2023 ne sera donc pas célébrée à la date du 08 mars en raison de la demande de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui invite tous les États à célébrer, cette année, l’événement à son siège à New York.

« Je voudrais donc saisir l’opportunité que nous offre la technologie de l’information, pour saluer la grande mobilisation de tous ceux qui sont engagés et convaincues que les femmes et les jeunes filles ont une partition à jouer dans le développement technologique et l’innovation, pour un monde meilleur », avait souligné la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, le samedi 18 février dernier, lors du lancement officiel en ligne des festivités.

Pour cette édition, 9 sections de l’AEBA (Oress-Krobou, Yadio, Ananguié, Adahou-Village, Maquis bleu, Ességnon, Les femmes du vivriers, VIP de Dioulakro et Rubino), ont reçu un important don de pagnes de la part du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Saisissant l’occasion, Mariam Coulibaly a appelé ses membres au rassemblement et à la cohésion.

« Si nous ne nous entendons pas, si nous ne sommes pas ensemble, les autorités ou les personnes de bonnes volonté ne nous prendront pas au sérieux. (…) Que chaque présidente prenne l’engagement et la responsabilité d’entretenir son association. Ne soyez pas distraites par les petites querelles. Je vous en supplie, restez solidaires, unies et travaillez dans la paix, la cohésion. Aussi, aidez le ministre Dimba Pierre dans toutes ses actions afin qu’Agboville et toute l’Agnéby-Tiassa continuent sa marche vers le développement », a exhorté celle qui a été distinguée le samedi 15 octobre 2022, à la première édition du Prix international des femmes leaders africaines initié par le RIFeL (Réseau international des femmes leaders africaines(RIFeL).

Et ce, pour son leadership au service des communautés en tant que modèle de réussite.

Tizié TO Bi

Correspondant régional