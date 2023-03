Côte d’Ivoire - CSU d'Agboville: 461 interventions en 2022 contre 539 en 2021

Le Centre de secours d’urgence(CSU) d'Agboville, à l’instar des 29 autres que compte la Côte d’Ivoire, a célébré, le 1er mars 2023, la 33e édition de la Journée mondiale de la protection civile (JMPC). "Rôle des technologies de l’information dans l’évaluation des risques". Tel était le thème de cette journée dont la célébration officielle s’est tenue à Adzopé dans la région de la Mé.

Côte d’Ivoire : La sensibilisation donne de bons résultats au CSU d'Agboville

Ouvrant la série des allocutions, le lieutenant Baba Claude a dressé le bilan des interventions de 2022.

« Le nombre des interventions se décline comme suit : 06 au titre des fausses alertes, 25 au niveau des alertes motivées et 24 au titre des incendies. La circulation enregistre le plus fort taux avec 310 interventions. Secours à victimes : 19, assistances à personnes : 59 et interventions du fait d’animaux : 04. 14 interventions relatives à l’eau, le gaz et l’électricité. Reconnaissance et recherche : 02. Soit un total de 461 interventions contre 539 en 2021. Il y a une baisse d’environ 78 interventions grâce à nos activités de sensibilisation », s’est félicite le chef du CSU d'Agboville.

L'homme a déploré le nombre de cas de décès, qui s’élève à 16 dont celui d’un pompier civil. Le nombre de décès liés aux accidents de la circulation, selon le même bilan, vient en tête avec 09 morts.

La Journée mondiale de la protection civile est célébrée chaque année, le 1er mars. Ce jour marque l’entrée en vigueur en 1972, du texte fondateur de l’Organisation internationale de la Protection civile(OIPC), lui donnant ainsi le statut d’organisation intergouvernementale.

Elle vise à attirer l’attention particulière des pouvoirs publics et des populations sur la sécurité civile, la gestion des risques de catastrophes, la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Pour Emmanuel Édima N’Guessan, représentant le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, la présence des agents du CSU à Agboville, répond à un important défi.

« Au Conseil régional, nous avons compris la vision du président Alassane Ouattara et l’urgence de secourir nos parents. Le ministre Pierre Dimba, par ma voix, vous engage à poursuivre sans relâche vos efforts pour le bien-être des populations en détresse. Sachez que, le ministre et son Conseil seront toujours à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite de vos différentes missions. Et ce, afin de faire en sorte que la région de l’Agnéby-Tiassa, qui est une région autoroutière puisse avoir dans les plus brefs délais les secours possibles pour les populations qui y vivent mais aussi pour celles qui la traversent », a réitéré le 4e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général 1 de la préfecture d’Agboville, Antoine Gbey s’est félicité des résultats enregistrés par les soldats du feu. Puis, il a appelé les populations au civisme et au sens de la responsabilité.

« Le bilan que vient de dresser le Centre de secours d’urgence est lourd. Nous devons corriger les choses. Beaucoup de situations peuvent être évitées avec une participation effective des populations au respect des mesures édictées par le gouvernement, notamment : le respect du code de la route. Nous continuerons toujours de sensibiliser jusqu’à ce que nos populations comprennent qu’elles doivent adopter les bonnes attitudes afin d’éviter les situations parfois dramatiques », a exhorté le représentant du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Des simulations de cas d’accident et d’incendie, des échanges, la distinction du meilleur pompier civil et un tournoi de maracana, ont été les autres temps de la JMPC 2023 au CSU d’Agboville. Inauguré le 21 janvier 2021 par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, il compte 73 agents.

Tizié TO Bi

Correspondant régional