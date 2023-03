Burkina : Un gang spécialisé dans l'agression de femmes, démantelé

La Police nationale du Burkina Faso a mis la main sur trois bandits dans la localité de Dapélogo, dans la région du Plateau central du pays. Ces délinquants étaient coutumiers des faits d'agression commis généralement sur la gent féminine, apprend-on de sources policières.

Burkina Faso : La police met la main sur trois bandits à Dapélogo

Selon une information fournie par la Police nationale du Burkina Faso, les éléments du Commissariat de police de district (CPD) de Dapélogo, une province de l'Oubritenga, ont arrêté trois bandits âgés de 16, 18 et 19 ans. Les lascars sont accusés d'avoir mené des faits d'agression, de vols à main armée et de recels de motocyclettes et de téléphones portables.

Les délinquants sillonnaient d'abord la ville de Dapélogo ainsi que les villages situés dans les environs dans l'objectif de repérer leurs potentielles victimes. Ils étaient plus portés sur la gent féminine, explique la police burkinabè. Munis d'un pistolet automatique, ils n'hésitaient pas à dépouiller les pauvres citoyens de leurs biens.

Les membres de ce gang jetaient également leur dévolu sur les domiciles et les boutiques de téléphones mobiles. Ils emportaient des numéraires, des téléphones portables et des motocyclettes. Fort heureusement, les populations ont apporté leur soutien aux policiers afin de mettre ce gang hors d'état de nuire. La police a saisi un pistolet automatique, des munitions, des téléphones portables et des accessoires.