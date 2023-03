Côte d'Ivoire - Andou-M’Batto : La République apporte sa caution à la construction de la ville nouvelle

Le vendredi 10 mars 2023, a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre de la future ville nouvelle et écologique (verte) de Andou-M’Batto, village situé dans le département d’Alépé et appartenant au Grand Abidjan.

Côte d’Ivoire : Un partenariat public-privé pour la construction de la première véritable ville nouvelle à Andou-M’Batto

C’est une belle cérémonie festive qui a réuni l’ensemble de la communauté villageoise d’Andou-M’Batto (chefferie, propriétaires terriens, chefs de familles, mutuelles de cadres, bureaux du foncier, des jeunes et des femmes), le ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et l’entreprise immobilière et citoyenne Victoire Immobilier.

« Nous remercions Victoire Immobilier qui a accepté de faire chemin ensemble avec la population d’Andou-M’Batto dans la marche vers son développement harmonieux », a laissé entendre Odjé Ako Robert, le chef du village.

Celui-ci a invité l’opérateur privé qui a été choisi à l’unanimité par toutes les forces vives du village, à « traduire en acte concret la réalisation des opérations immobilières de la part des différentes familles, tribus pour une évolution successorale. Ainsi, nous éviterons les erreurs de certains peuples voisins ».

Du rêve à la réalité

« D’un rêve, nous sommes aujourd’hui à une réalité. En tant que population, le premier avantage est la sécurisation de nos terres. Parce qu’à travers ce projet, chaque famille, chaque propriétaire terrien aura un ACD (NDLR Arrêté de Concession Définitive) sur sa parcelle. La deuxième chose, c’est la création de la ville nouvelle et tous les avantages qui y suivent », s’est réjoui Joseph Dindji, le président de la mutuelle de développement d’Andou-M’Batto.

« L’idée de ce projet est partie des contacts familiers que nous avons avec le village d’Andou-M’Batto, village situé en bordure de la Comoé, proche de Grand-Bassam.

A partir de la beauté que présentait le paysage de ce village, et tous les projets structurants prévus par l’Etat dans la zone, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une belle opportunité de réaliser ici à Andou-M’Batto, une ville nouvelle qui pourrait être une solution au problème de logements du Grand Abidjan auquel appartient le village d’Andou-M’Batto », a déclaré d’emblée Arnaud Essoh, Administrateur général de Victoire Immoblier, entreprise initiatrice du projet de la ville nouvelle écologique d’Andou-M’Batto.

« Cette pose de la première pierre est le début de la concrétisation et la réalisation de notre rêve commun. Celui de révolutionner le secteur de l’immobilier et du logement en Côte d’Ivoire, et aussi une réponse à l’appel lancé au secteur privé par le gouvernement. Sur ce site qui abrite cette cérémonie qui nous réunit aujourd’hui sortira la ville nouvelle d’Andou-M’Batto avec toutes les commodités et infrastructures pour une meilleure qualité de vie », a expliqué Arnaud Essoh.

Andou-M’Batto : future ville écologique

« Ce projet constitue à n’en point douter une panacée indéniable au déficit de logements et du désengorgement de la ville d’Abidjan déjà trop saturée, Alépé faisant partie intégrante du Grand Abidjan. C’est un immense et important projet qui contribuera au développement du village d’Andou-M’Batto et apportera de la valeur ajoutée à la sous-préfecture d’Oghlwapo, ainsi qu’au département d’Alépé mais surtout aussi du Grand Abidjan », a détaillé Arnaud Essoh.

Ce projet coûtera plusieurs centaines de milliards FCFA. « Nous sommes déjà en négociation avec des partenaires intérieurs et extérieurs qui accompagneront ce projet sur le plan technique et financier. Nous avons des idées novatrices qui permettront de bâtir des logements ici et satisfaire les populations ivoiriennes, conformément à la politique de logements du Président Alassane Ouattara. Ce projet est parti pour durer une dizaine d'années", a assuré le patron de Victoire Immobilier.

De fait, le gouvernement ivoirien accompagne le projet de nouvelle ville verte d’Andou-M’Batto. C’est en tout cas, le message qu’a porté le directeur chargé des Grands projets immobiliers au ministère de la Construction, Kokora Alexandre Dibi.

« Le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme avec à sa tête le ministre Bruno Nabagné Koné a décidé d’accompagner cet opérateur privé, Victoire Immobilier, dans le cadre de la réalisation de ce projet sur près de six mille hectares de réserve foncière ici à Alépé, notamment à Andou-M’Batto », a assuré Kokora Alexandre Dibi. Appui structurel du gouvernement « C’est un projet écologique que nous appuyons parce qu’il va permettre de répondre de manière durable à la problématique du logement, mais surtout à la problématique du cadre de vie et du cadre urbain harmonieux des populations vivant dans cette partie du territoire », a-t-il soutenu.

Ajoutant : « Nous sommes là aujourd’hui pour montrer toute la détermination et l’accompagnement du gouvernement à faire en sorte que ce projet puisse aboutir dans les mois et années à venir, à une ville nouvelle, une ville durable qui répond aux attentes de nos populations ».

« Nous allons accompagner ce projet en termes de structuration, de conception avec tous les professionnels du secteur, les urbanistes, les architectes, et le promoteur. Et nous allons nous assurer que ce projet bénéficie de tout l’accompagnement, de toutes les autorisations administratives nécessaires et puisse répondre aux attentes du gouvernement en terme de promotion du logement abordable et d’infrastructures primaires structurantes, de voiries, d’hôpitaux, d’écoles de centres de santé, pour que les populations puissent bénéficier des retombées de ce projet porté par ce partenaire privé ».

Le préfet du département d'Alépé, Jean Firmin Dayoro, prenant la parole, a salué la bonne harmonie entre la communauté villageoise et l'opérateur privé Victoire Immobilier. Il assuré les parties de son soutien indéfectible et souhaité que les terres de sa circonscription administrative soient exploitées de façon structurée car c'est là que se fera le développement du grand Abidjan.

Espaces verts, aires de jeux, lieux de culte…

Un premier plan de morcellement de 650 hectares, représentant 10% de la superficie totale de la parcelle, a été présenté au public pour la première phase du projet. Ce premier bloc tient sur un site de six cent cinquante (650) hectares et prévoit la construction de 808 ilots, avec environ 14 000 lots, pour offrir différents types de logements aux résidents.

En plus des logements, le projet prévoit également la construction de plusieurs équipements, tels que des espaces verts, des aires de jeux, des terrains de sports, des établissements scolaires, des centres commerciaux, un marché, une gare, des postes de police et de gendarmerie, des centres de santé, des lieux de culte, des réserves administratives et des centres de loisirs.

Il est intéressant de noter que le projet est centré sur une approche écologique, avec de nombreux espaces verts et parcs écologiques prévus pour la ville. Cela permettra de créer un environnement plus sain et agréable pour les résidents, conformément aux attentes des populations locales. La deuxième phase du projet sera plus importante, promettent les parties prenantes au projet.

Des projets structurants prévus

Il est important d’indiquer que plusieurs projets, dans un partenariat public-privé-population (PPPP), vont permettre à Andou-M'Batto, de se positionner comme la plus belle ville nouvelle du Grand Abidjan.

En effet, l'un des premiers projets structurants qui va profiter à Andou-M'Batto, est le pont qui reliera Bingerville à Grand-Bassam et dont les travaux ont été confiés à l'entreprise PFO. Ce pont permettra un accès rapide à Andou-M'Batto par Bingerville. Les travaux vont débuter cette année.

Le deuxième projet majeur est le bitumage de l'axe entre Alépé et Grand-Bassam, qui est en cours d'exécution et a atteint, à présent le village de Monga, à trois kilomètres de Andou-M'Batto.

Ce nouveau bitume va également traverser la future nouvelle ville d'Andou­M'Batto, qui rappelons-le, est naturellement doté d'un beau paysage, paisible et paradisiaque, situé en bordure de la Comoé, l'un des plus beaux fleuves de la Côte d'Ivoire.

A travers ce partenariat gagnant-gagnant, Andou-M’Batto sera manifestement la première véritable ville nouvelle, entièrement écologique de Côte d’Ivoire.

Notons que plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie. A commencer par l’adjoint au directeur de cabinet du Président Alassane Ouattara, Amani Ipou Félicien, ainsi que le Maître N'cho Christophe, député d'Alepe.

Le corps préfectoral était fortement représenté à cette cérémonie

En effet, outre le préfet du département, le préfet hors grade Nanou Benjamin, ancien préfet d'Alepe et actuel directeur de cabinet du ministre-gouverneur Pascal Abinan, le secrétaire général de la préfecture d'Alepe, Désiré Tra Bi, le sous-préfet d'Oglwapo, Norbert Kouamé et le sous-préfet central d’Alépé, Alain Gué, ont apporté leur soutien à cet événement.

Mahama Coulibaly, président de la Fédération ivoirienne de Basket-ball (FIBB) dont la structure a bénéficié d’un don de site à Motobé (village voisin de Andou-M’Batto) de la part de Victoire Immobilier, pour la construction de la cité des Eléphants basketteurs ; était aussi présent.

Pour finir, les populations de Andou-M’Batto ont fait une surprise à l'administrateur général de Victoire Immobilier en le faisant fils du village et l'ont introduit dans la génération "Dougbo Djeouhon".

Cette cérémonie a également vu la participation des chefs coutumiers des villages Gwa du département, venus apporter leur soutien à leurs frères d’Andou-M’Batto. Ce fut une très belle fête, de l'avis de tous les participants.