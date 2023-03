Semaine de la Sécurité routière: Des réflexes nés de la répression en Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire - Bilan globalement satisfaisant pour la deuxième semaine de la sécurité routière effectuée du 03 au 10 , selon le ministère des Transports. Dans la région de la Marahoué, ce sont au total 2352 véhicules qui ont été verbalisés en une semaine.

Côte d'Ivoire - 2352 véhicules verbalisés en une semaine dans la Marahoué

Evoquant les raisons de ce la verbalisation des véhicules et des motos ou autres engins de deux à trois roues, le directeur régional des Transports de la Marahoué, Soro Honvogo, a relevé qu’il s’agit entre autres, du non port du casque et de la ceinture de sécurité, le manque de permis de conduire et de pièces afférentes aux véhicules, l’excès de vitesse ainsi que l’utilisation de téléphone portable au volant.

M. Soro a également énuméré d’autres actions qui sont la mise en fourrière de 153 véhicules et engins à deux ou trois roues (pour refus d’obtempérer, absence de pièces, immatriculation fantaisiste ainsi que pour conduite d’engins à trois roues par des mineurs) et la distribution de 3564 flyers à des usagers dans le cadre de la sensibilisation.

Il a souligné que cette semaine de la sécurité routière, organisée par sa direction, avec le concours des forces de l’ordre (29 policiers et 27 gendarmes) et des organisations professionnelles du secteur du transport routier, s’est bien déroulée, souhaitant que la répression soit accentuée pour réduire de façon drastique les accidents de la circulation.

« La semaine de la sécurité routière s’est bien déroulée dans l’ensemble. Les agents du ministère des Transports et les forces de l’ordre étaient dévoués et motivés pour le bon déroulement de l’opération. De nouveaux réflexes tels que le port de la ceinture de sécurité et du casque sont nés. Cependant, nous pensons qu’ il faille poursuivre la pression au-delà de la semaine nationale de sécurité pour réduire drastiquement les accidents de la circulation », a indiqué Soro Honvogo.

À l’occasion d’une rencontre avec les préfets des 31 régions du pays, dans l’après-midi du jeudi 02 mars 2023 à l’Institut national de la Formation Judiciaire (INFJ) à Yamoussoukro, le ministre des Transports, Amadou Koné, a officiellement lancé la deuxième édition de la Semaine nationale de la Sécurité routière, prévue du 03 au 10 mars 2023 sur l’ensemble du territoire. Ce lancement s’est effectué en marge de la tribune d’échanges « Les Rendez-vous du Gouvernement » du CICG dont il était l’intervenant principal, ce même jour. Il était accompagné des Ministres Vagondo Diomandé de l’Intérieur et de la Sécurité et Amadou Coulibaly de la communication et de l’économie Numérique.

Comme on devait s’y attendre, l’on a enregistré un bilan globalement satisfaisant au regard des chiffres et observations de la Journée du vendredi 3 mars 2023, marquant le début de la 2e édition de la semaine nationale de la sécurité routière mais également, deux jours après l’entrée en vigueur du permis à points (mercredi 1er mars) et enfin au lendemain d’une intense activité des Ministres Amadou Koné et Vagondo Diomandé à Yamoussoukro (jeudi 2 mars) relative à la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière telle que pensée par l’état de Côte d’Ivoire.