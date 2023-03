Yaya Fofana (MFA) récidive: « Le RHDP ne saurait être l’apanage d’un seul camp...»

Le président du Mouvement des Forces de l’Avenir (MFA), Yaya Fofana, n’en démord pas dans ses récriminations contre la direction du RHDP dont-il accuse certains membres d’avoir délibérément choisi d’exclure son parti politique pour des problèmes de personnes.

Yaya Fofana, président du MFA, persiste: « Le MFA, c’est le RHDP, le RHDP, c’est le MFA et nous le demeurons »

Dans un entretien accordé au journal Le Temps, dans sa parution du lundi 13 mars 2023, Yaya Fofana a réitéré l’appartenance du MFA au RHDP et promis de continuer son combat pour la reconnaissance des droits de son parti politique.

« Le MFA, c’est le RHDP, le RHDP, c’est le MFA et nous le demeurons. Nous ne nous laissons pas ébranler par des humeurs et attitudes de qui que ce soit. Nous avons adhéré librement au RHDP et nous défendons des principes et valeurs qui, à notre sens, sont bénéfiques pour le parti et pour toute la Côte d’Ivoire. Il n’y a donc pas d’état d’âme et de mauvais sang à se faire sur une quelconque bienvenue. À toutes fins utiles, je vous rappelle que le MFA est membre fondateur du RHDP », a réagi le président du MFA.

Interrogé sur les raisons du rejet de son parti par le RHDP alors que l’UDPCI de l’ancien ministre Albert Mabri Toikeusse, a récemment fait son retour au sein de la coalition au pouvoir, Yaya Fofana s’est voulu catégorique. « Nous n’avons pas besoin de chercher quoi que ce soit. Nous constatons des divergences de vues et nous nous employons à faire valoir notre vision et nos arguments pour un RHDP beaucoup plus équitable, juste, démocratique et inclusif. Pour nous, le RHDP ne saurait être l’apanage d’un seul camp au détriment d’autres. Nous sommes, fondamentalement, houphouetistes et nous tenons à ce que le RHDP reflète, au maximum, les valeurs d’houphouetisme que le parti proclame et professe, constamment. Que le ‘’vivre-ensemble‘’ prôné au RHDP et par le RHDP soit vu comme le reflet de l’houphouetisme et non pas de l’exclusion », a-t-il martelé.

Le président du MFA prévient que la posture et le langage de son parti ne changeront pas, tant que les choses, notamment, la gestion du RHDP, demeureront en l’état. « Il y a des dissonances entre l’actuelle direction du RHDP et le MFA. Et c’est ce que nous dénonçons. Ni plus, ni moins. Nous parlerons jusqu’à ce que nous soyons compris. De sorte que les choses changent dans le bon sens », se rassure-t-il.