DDESSINParis: tremplin pour les dessinateurs africains et afro-descendants

C’est en 2013 que la franco-béninoise Eve de Medeiros, passionnée de dessin, crée le salon DDESSINParis. L’objectif est ambitieux : faire connaître le dessin sous toutes ses formes comme un medium à part entière en valorisant le travail d'artistes émergents, notamment africains et afro-descendants. Ainsi, le salon accueille-il - du 24 au 26 mars - quinze galeries (treize françaises et deux étrangères) qui présentent une quarantaine d’artistes. Cinq artistes africains et afro-descendants sont à découvrir pendant ces trois jours.

Première femme afro-descendante à la tête d’une foire d’art parisienne

Après avoir travaillé pour le Prix Marcel Duchamp et le prix de la Fondation Guerlain pour le dessin contemporain, puis curatrice, directrice artistique indépendante, investie dans la promotion de collections privées, pendant plus de quinze ans, Eve de Medeiros affute son expertise de l’art contemporain avant de lancer son propre salon.

DDESSINParis ouvre ses portes en 2013. Le succès est au rendez-vous et ce premier jet profile rapidement les contours d’un évènement annuel qui estampille la jeune création de dessin contemporain. Eve devient ainsi la première femme afro-descendante à la tête d’une foire d’art parisienne défendant une vision transversale et décloisonnée du dessin.

Une lucarne sur la scène artistique du continent

Nelson Makamo - Galerie Loo et Lou

Sur le salon, Eve tient à présenter une scène artistique la plus diverse possible, exposant tant les artistes européens que les artistes venant de territoires non visibles sur le marché de l’art en 2013. Ainsi la jeune scène de dessin contemporain est exposée à Paris, le Moyen Orient (Liban, Iran), les pays du continent africain et sa diaspora, l’Asie (Japon, Vietnam, Thaïlande), l’Australie, ou l’Amérique du sud (Cuba, Mexique) pour ne citer qu’eux.

Rendant hommage à ses origines et pour témoigner de la riche diversité de talents d’Afrique, Eve va très vite à la rencontre des galeries, artistes africains ou afro-descendants, qu’elle présente dès les prémisses du salon. Plusieurs artistes africains et afro-descendants aujourd’hui internationalement connus, ont exposé sur le salon à leurs débuts.

Pour ne citer qu’eux : Nù Barreto (Guinée-Bissau), Ernest Duku (Côte d’Ivoire), Hotogni Daniel Dansou (Bénin), Emo de Medeiros (Bénin), Smail Kanouté (Mali), Farah Khelil, (Tunisie), Ferdinand Kokou Makouvia (Togo), Franck Lundangi (Angola), Nelson Makamo (Afrique du sud), Massinissa Selmani (Algérie), Nidhal Chameck, Tunisie.

« Pour la petite histoire, l’artiste sud-africain Nelson Makamo a été exposé sur le salon en 2017 quand il était encore peu connu en Europe. L’une de ses œuvres a été achetée par une collectionneuse américaine pour une vente aux enchères aux USA. L’animatrice et productrice américaine Oprah Winfrey en a fait l’acquisition et de fil en aiguille, l’artiste s’est retrouvé exposé à la Fondation Barack Obama. C’est ce type de trajectoire que peut prendre un artiste exposé à DDESSINParis et que je souhaite à tous les artistes du continent ».

Ce pont avec l’Afrique, la fondatrice de DDESSINParis le dessine également hors-les-murs à travers prix DDESSINParis qui offre - conjointement avec l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal, appuyé sur un jury composé de professionnel(le)s du monde de l’art, de la culture, et d’autres personnalités - une résidence de quatre semaines à la Villa Saint-Louis Ndar au Sénégal.

En contrepartie, l’artiste lauréat restituera l’une de ses œuvres produites dans le cadre de sa résidence et se rendra disponible pour rencontrer les habitants de Saint-Louis du Sénégal à l’occasion d’une présentation de son travail en présence de la direction de l’Institut. Le prix DDESSINParis 2023 sera remis le samedi 25 mars 2023 à 18 heures en présence des membres du jury, présidé par Thomas Schlesser, historien de l’art et directeur de la Fondation Hartung-Bergman à Antibes.

Cinq artistes africains ou afro-descendants à découvrir sur DDESSINParis 2023

Cette année encore, l’encouragement à la création contemporaine africaine initié par Eve de Medeiros, se poursuit avec l’exposition de quatre artistes représentés par leur galerie et un solo-show.

Chidy Wayne (galerie Le Réservoir) est un illustrateur et artiste hispano-guinéen basé à Barcelone.

Il travaille sur différents supports, notamment la peinture, le design, l'animation et la musique. Son expression est souvent caractérisée par son utilisation poétique et précise de la plume, de l'encre et de l'aquarelle, qui, plus que tout autre médium, se distinguent par un sens de l'ancrage et de l'intemporalité.

Chidy Wayne 2021 - Galerie le Réservoir

Barbara Asei Dantoni (galerie Cécile Dufay) est une artiste franco-italo-camerounaise qui réside entre la France et le Cameroun.

Par le biais d’un travail de peinture sur toiles, d’œuvres en relief aux techniques mixtes et de poèmes, l’artiste interroge ses paysages intérieurs constitués de symboles liés à ses ancêtres et à sa féminité. Seront présentés lors de la 11ème édition, les masques (œuvres sur papier) que l’artiste a réalisés lors de sa résidence à la Bandjoun Station, créée par l’artiste Bathélémy Toguo.

Barbara Asei Dantoni - Galerie Cecile Dufay

Enfant Précoce (Galerie ODBR), pseudonyme de Françis Essoua, est un artiste peintre camerounais.

Son travail est une invitation à décrypter des signes, des rébus, des symboles ; invitation à jouer sur des variations culturelles. Au bout, à l’évidence, l’émotion. Vous pourrez découvrir son travail de dessin sur ardoise.

Francis Essoua alias Enfant Précoce - Les ardoises- Galerie ODBR - Nouvelle galerie

Manon Pellan (galerie Olivier Waltman) est une dessinatrice française dont le père est originaire de la Caraibe (Martinique).

Le crayon graphite est au centre de sa pratique. Touchant à la fragilité, l’absence, l’intimité, la peur, le vide, ou encore la répulsion, ses dessins témoignent simplement de notre passage, et de notre mort.

Manon Pellan - Galerie Olivier Waltman

Miguel Marajo est un artiste français d’origine de la Caraibe (Martique) qui pratique principalement le dessin, la peinture et les installations.

Il porte son regard sur l’aliénante uniformité des critères esthétiques de la société occidentale et se joue des traits pour éveiller une authenticité non assujettie aux canons de beauté. Son œuvre explore avec humour caustique, poésie et lucidité la foisonnante richesse des rapports culturels.

Il est le solo show du salon DDESSINPARIS 2023.

Marajo Miguel - EntrelacsElla - Fusain

Salon DDESSINParis

Du 24 au 26 mars 2023

Le Domus Maubourg

29 boulevard de la Tour Maubourg, Paris 7ème

Billetterie et informations : https://ddessinparis.com