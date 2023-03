Dubaï : Le PDG de NKL Company distingué pour ses actions de développement

Toujours inscrit dans la dynamique d’une jeunesse consciente et batisseuse de l’avenir, le PDG de NKL International Company, N'Da Kouamé Lemissa, vient de voir les efforts de sa structure récompensés à Dubaï par le prix « best company fore developement actions », meilleure compagnie d’actions et de développement.

NKL International Company à l'honneur à la 5ème édition de «AFRICAN EMIRATI CONFERENCE »

C'était au cours du dîner gala de la 5ème édition de « AFRICAN EMIRATI COMPANY », le samedi 04 mars 2023,au Carlton Tower Hotel.

Une initiative de star groupe services Puriels (Côte d’Ivoire ) et de MB Project Management Service basée à Dubaï, qui veulent à travers cet évènement créer une synergie entre tous les acteurs de développement des 05 continents.

C’est dans le but de permettre aux cadres africains d’exporter leur expertise. L’objectif pour les organisateurs est de positionner tous ses acteurs de developpement comme des modèles inspirant pour la bonne marche des nations africaines.

Parmi ceux-ci figure N’Da Kouamé Lemissa PDG de NKL international Company pour ses actions de grandes portées sociale et publiques, son sens élevé du devoir et de l’excellence qui repond aux exigences du Président de la République SEM alassane Ouattara dans le navire de l’émergence.

C’est le lieu pour M. N’Da Kouamé Lemissa de rappeler à toute la jeunesse ivoirienne que «seul le travail bien fait » produit les fruits vers l’excellence. Il a exprimé toute sa satisfaction de voir ses efforts reconnus au-delà des frontières ivoiriennes.

C’est l’occasion pour lui aussi de tisser des relations avec des partenaires issus des 05 continents. Une façon de développer d’avantage son business afin de contribuer à créer des emplois.

« Cette conférence a été pour moi l’occasion de rencontrer des investisseurs désireux investir en Afrique, en particulier en Côte d’Ivoire dans le secteur d’activité dans lequel j’exerce déjà », a-t-il confié.

Cette conférence qui s’est tenue du 01 au 07 mars a été meublée par des actions concrètes à travers des plates formes de réflexions ( séminaires, colloques, des conférences, diner gala de distinction etc…).

Il faut noter que plusieurs cadres, personnalités, plusieurs entreprises ivoiriennes et africaines de divers secteurs d’activités ont pris part à cette rencontre internationale pour leurs performances, le sérieux et le travail qualitatif qu’ils abattent au quotidien dans l’ombre.

Pour rappel NKL International Company est investi dans le transport VTC(Véhicule de Transport avec Chauffeur), le E-commerce et le BTP dont l'entreprise à de grands projets pour cette année. L'entreprise a pour son actif 4 prix obtenus en 2022.