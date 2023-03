Côte d'Ivoire: 620 368 815 330 FCFA consacrés à l’insertion professionnelle des jeunes

Après l’annonce du Président de la République, les concertations avec les organisations de jeunesse, place à l’action. Le Gouvernement ivoirien a annoncé, mercredi 22 mars 2023, le déploiement de son programme jeunesse, le PJ Gouv.

Lancement du Pj Gouv : Le Gouvernement dévoile son plan pour réaliser l’année de la jeunesse

Prévu sur la période, 2023-2025, le PJ Gouv est doté d’un montant global de 1.118.115.460.719 FCFA, dont 304 758 106 359 FCFA pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dédiées aux jeunes, 620 368 815 330 FCFA consacrés à l’insertion professionnelle des jeunes, 36 201 900 000 FCFA au renforcement de leur engagement citoyen et 156 736 639 030 FCFA à l’amélioration de leurs conditions de vie et de bien-être.

Ce programme qui vise à accompagner les jeunes ivoiriens dans leur cheminement vers l’autonomie s’appuie sur 3 axes principaux à savoir, l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse ; et l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes.

Avec la mise en place de ce programme, le gouvernement ivoirien entend toucher pour cette année 2023 près de 500.000 jeunes. Ceux-ci bénéficieront d’emplois directs ; de financements de projets et de programmes d’entrepreneuriat et de formations à visée d’insertion.

L’année de la jeunesse décrétée par le Président de la République est donc passée ce 22 mars 2023 du statut d’instruction à celui de projet en déploiement. Il revient donc aux jeunes Ivoiriens d’en saisir pleinement l’opportunité. Eux dont le gouvernement a écouté attentivement la voix et qui représentent la frange la plus importante de la population.