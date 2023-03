Côte d'Ivoire : Pourquoi Patrick Achi se rend en Chine, Mamadou Touré de la délégation

Le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Son Excellence Patrick Achi, conduira la délégation ivoirienne à la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie, prévue du 28 au 31 mars 2023, à Boao, ville de la province chinoise de Hainan. Et ce, pour échanger avec les dirigeants asiatiques des questions clés telles que l’économie, l’énergie ou l’environnement.

Au cours de son séjour, le Premier Ministre Patrick Achi va rencontrer plusieurs chefs d’entreprises chinois et des personnalités politiques de haut niveau, dont le Premier Ministre chinois Li Qiang, l’ancien Secrétaire Général des Nations-Unies, Ban Ki-moon et la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva.

A Boao, le Premier Ministre Patrick Achi sera accompagné du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, du Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Adom Kacou Léon et du Ministre auprès du Président de la République chargé des Affaires politiques, Cissé Ibrahima Bacongo.