Maroc - Brésil 2-1: Jusqu'où iront les Lions de l’Atlas, tombeurs de la Seleção?

Le Maroc enchaîne les victoires historiques. Pour sa première sortie depuis l'échec à la Coupe du monde 2022, le Brésil et son nouveau sélectionneur ont été dominés par les Lions de l’Atlas (2-1).

Historique victoire du Maroc sur le Brésil

Le Maroc a pris le dessus sur la sélection du Brésil en match amical, samedi soir. Le score final est de 2-1 pour les hommes de Walid Regragui. C’est la première fois pour une sélection arabe de faire plier la Seleçao.

On avait quitté le Brésil le 9 décembre dernier sur une élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, 2 tab à 4). Un peu plus de trois mois plus tard, la Seleçao s’est de nouveau inclinée, cette fois-ci en amical.

Si l’ouverture de Sofiane Boufal (29e) était contrariée par l’égalisation de Casemiro suite à une erreur du gardien Yassine Bounou (67e), pourtant très solide lors de la Coupe du monde, Abdelhamid Sabiri offrait aux Marocains la première victoire de leur histoire contre la Seleçao (2-1, 79) d’une demi-volée puissante.

La formation dirigée par Walid Regragui comptait, au contraire de son adversaire, une grande majorité de « Mondialistes » au coup d’envoi, dont Achraf Hakimi. Forfait lors des derniers matches du PSG, le latéral droit ne semblait plus souffrir de son problème à une cuisse.

Du côté du Brésil, le sélectionneur, Casemiro et Rodrygo, notamment, ont visé l’arbitre qui, selon eux, a sifflé trop de fautes empêchant le jeu de se fluidifier.

En 23 matchs disputés en tout, le Maroc par deux fois en 1997 et 1998 et plusieurs autres nations arabes n’ont pas réussi à prendre le dessus sur la Seleçao. Il s’agit entre autres de la Tunisie, de l’Égypte, du Qatar, de l’Algérie, de l’Iran, de l’Arabie Saoudite et du Bahreïn.