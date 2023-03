France : OD réunit musulmans et chrétiens ivoiriens pour prier pour la Côte d'Ivoire

La réconciliation, la paix, la cohésion sociale ne se décrètent pas. Elles se traduisent par la matérialisation des faits et des actes. En effet, le Secrétaire National RHDP chargé des militants de l’Extérieur OUATTARA Dramane dit OD, veut marquer, symboliser, magnifier cette volonté chère au Président de la République Alassane OUATTARA, celle de réconcilier tous les ivoiriens où ils se trouvent autour d'un idéal commun pour le développement sociopolitique, économique et culturel sans considération de partis politiques après la grande crise qui a divisé profondément les ivoiriens et créé la méfiance entre eux depuis une vingtaine d’années. Briser les chaînes de la méfiance et semer les graines de la confiance et de l’amour entre les frères et sœurs d'une même nation telles sont ses attentes.

Rupture collective œcuménique : OD rassemble les musulmans et chrétiens ivoiriens d'Europe

Au regard de ce qui précède, et en sa qualité de Premier Responsable du RHDP à l’Extérieur, OD organise une rupture collective œcuménique en faveur du carême chrétien et du jeûne musulman à Paris en France le 1er avril 2023 à la salle SHAH NAWAZ au 5 Avenue Salvator Allende 93800 Epinay-sur-Seine.

Cet œcuménisme se voit vivifier par le croisement des deux actes de foi en ce mois de mars 2023.

Une aubaine pour les frères musulmans et chrétiens de prier ensemble, de consolider la fraternité, le pardon, l'amour, le partage dans la convivialité.

L’organisation de cet important événement est confiée à Blanchard DIABY qui ne ménage aucun effort pour faire de cet événement, la panacée d’union de fraternité, de solidarité manifeste dans une convivialité qui demeurera dans les annales de l’Hexagone et qui fera école.

Une correspondance de Idriss DAGNOGO



Cadre RHDP Diaspora.