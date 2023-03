Diaspora: Le RHDP remobilise les militants de Mauritanie et réactive la base

Après la France où il a séjourné récemment, Ouattara Dramane dit OD, Secrétaire National du RHDP, chargé des Militants de l’extérieur (SNME), était en Mauritanie du 16 au 18 mars 2023 pour une mission de remobilisation des militants du parti au pouvoir en Côte d’Ivoire.

RHDP: OD sonne la remobilisation des militants et la redynamisation des sections et comités de bases de la Mauritanie

Après son récent séjour fructueux en France, qui lui a permis de présenter la nouvelle structuration et le programme des activités du Secrétariat National chargé des militants RHDP de l’Extérieur; suivi du séminaire d’orientation à l’attention des délégués extérieurs de la zone Afrique – Asie, organisé à Yamoussoukro, Ouattara Dramane dit OD a séjourné, du 16 au 18 mars 2023 en Mauritanie. Selon un rapport publié par le Secrétariat National du RHDP, chargé des Militants de l’extérieur, cette mission avait pour objectif la remobilisation des militants et la redynamisation des sections et comités de bases de la Mauritanie.

Accompagné par le Délégué Politique, COULIBALY Vamé (CV), et par SANGARE Dramane, Délégué Extérieur Pays, OD a accordé plusieurs audiences à l’encadrement politique et aux leaders communautaires ivoiriens en Mauritanie. Des audiences qui lui auront permis de présenter au bureau de la Délégation Extérieur Pays et au comité des sages du RHDP, la nouvelle organisation du parti, sa vision pour la diaspora et enfin les 04 axes stratégiques de son secrétariat.

Dans son message, le Secrétaire National a particulièrement insisté sur l’importance de la discipline dans sa méthode de travail. Il a également pris part au meeting de Mme Kandia CAMARA, Ministre d’état, Ministre des affaires étrangères, de l’Integration Africaine et de la Diaspora, avec la communauté ivoirienne en Mauritanie. Au cours de l’audience qui lui a été accordée par la Ministre d’Etat Kandia CAMARA, Vice Présidente du Directoire du RHDP, OD a fait un compte rendu de sa mission et a présenté les résultats obtenus.

« En mission politique à Nouakchott, en ma qualité de SNME les 16, 17 et 18 mars 2023, où j'ai eu l’immense plaisir de rencontrer les militants RHDP de la Mauritanie, j’ai apporté mon soutien à la Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, Son Excellence Madame KANDIA CAMARA, dans la mobilisation de nos compatriotes pour la rencontre qu'elle a eue avec la communauté ivoirienne, vendredi 17 mars 2023. Ç’a été également l'occasion de partager avec elle, un temps privilégié d'échanges. J'ai été enrichi de ses conseils avisés », a rapporté Ouattara Dramane.

Avant son départ pour le Sénégal, le SNME a accordé une audiences aux Sages de la communauté ivoirienne, aux leaders communautaires et est allé au contact des militants aux marchés 5è et 6è de Nouakchott.