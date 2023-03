Mali: Le journaliste Olivier Dubois libéré après 711 jours de captivité

Après près de deux ans de mobilisation pour obtenir sa libération, Reporter Sans Frontière se réjouit de la libération du journaliste français Olivier Dubois ce lundi 20 mars 2023, détenu pendant 711 jours par un groupe armé affilié à Al-Qaïda au Sahel.

Le journaliste français Olivier Dubois est enfin libre

Olivier Dubois est réapparu libre et souriant à Niamey au Niger ce lundi 20 mars. Mobilisé depuis plusieurs mois, ce pays a joué un rôle important dans la libération du journaliste. Olivier Dubois qui collabore notamment avec les journaux Libération, Le Point et Jeune Afrique, avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord-est du Mali où il s’était rendu pour réaliser l’interview d’un cadre d’un groupe armé. Un mois plus tard, le 5 mai 2021, il apparaissant dans une vidéo pour confirmer qu’il avait été pris en otage par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), un groupe affilié à Al-Quaïda.

Reporter Sans Frontière qui a beaucoup milité pour sa libération, n’a pas caché sa joie en voyant le journaliste libre. “Nous ressentons de la joie et un immense soulagement. Nous avions eu des nouvelles rassurantes de notre confrère à plusieurs reprises ces derniers mois et encore très récemment : il semblait en bonne forme, mais la durée de sa captivité nous inquiétait. Nous remercions les autorités françaises d’avoir mis en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir sa libération. C’est l’honneur de la France de ne pas laisser tomber ses otages et de leur permettre de retrouver la liberté. Nous avons une pensée pour sa famille, notamment sa compagne et son fils. Nous saluons la mobilisation de tous ceux qui ont participé à la campagne pour sa libération”, a par ailleurs déclaré Christophe Deloire, Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).

Des actions menées pour sa libération

Olivier Dubois détient un triste record de longue captivité après celui du reporter de L’Événement du jeudi, Jean-Paul Kauffmann, qui était resté 1 078 jours, soit près de trois ans aux mains du Hezbollah au Liban entre 1985 et 1988. Il faut noter que dès l’enlèvement de Olivier Dubois, RSF a multiplié les initiatives pour obtenir sa libération à travers des actions comme la création d’une instance de coordination avec ses proches, avec de grands médias et d’anciens reporters otages, organisation de rassemblements de soutien, dévoilement de banderoles dans plus d’une vingtaine de villes françaises, projection du portrait du journaliste sur le Panthéon le 7 mars 2022, opération de solidarité lancées avec des chaînes de télévision et des radios. Toutes ces actions ont fini par payer avec la liberation du journaliste qui est sain et sauf.

Communiqué de L’UJPLA après la libération du journaliste Olivier Dubois au Mali





Injustement enlevé et fait prisonnier depuis le 8 avril 2021 à Gao (nord Mali) où il s’était rendu pour interviewer un responsable de la mouvance djihadiste, notre confrère français Olivier Dubois, journaliste- correspondant de Libération, du journal Le Point et de l'hebdomadaire Jeune Afrique au Mali, a recouvré la liberté ce lundi 20 mars 2023. Cela faisait donc sept cent onze (711) jours de dure captivité.

LUJPLA ( Union des journalistes de la presse libre africaine), soucieuse de la sécurité et la liberté des journalistes partout sur le continent africain, se félicite et se rejouit naturellement et bien évidemment de cette libération. L' UJPLA remercie toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées et qui ont contribué inlassablement à cette libération et à cet heureux dénouement.

L’UJPLA voudrait réitérer son appel à tous les détenteurs d'autorité et de pouvoir, les élites africaines et toutes les organisations privées et publiques, etc, à oeuvrer et à garantir la sécurité des journalistes dans l’exercice de leur profession et à s'abstenir de poser des obstacles dans l'exercice, en toute liberté et en toute responsabilité, de leur métier.





Fait à Abidjan

20 mars 2023

Le Président de l’UJPLA

Yao Noël

Pierre Edouard Ouedraogo : www.afrique-sur7.ci