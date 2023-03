Côte d'Ivoire-Kosso Beach 2023 : 4 jours de grande réjouissance

Du 7 au 10 avril 2023, le village de Kosso, situé à 30 km de Fresco, au sud de la Côte d'Ivoire accueille la 10e édition de Kosso Beach. Selon Sébastien Levry, responsable de la commission communication de l'événement, la fête s'annonce riche en activités.

10e édition Kosso Beach : Les organisateurs déroulent le programme

À en croire Sébastien Levry, l’Association des jeunes ressortissants de Kosso (AJRK) prévoit pour cette 10e édition du Kosso Beach, dans la localité de Fresco, un programme varié qui conviendra à tous les goûts. En effet, il est prévu des travaux pour l’achèvement du dispensaire de Kosso, une journée de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, des danses traditionnelles, un concours de Woyo, mais aussi un concours culinaire, une séance de fitness sur la plage et bien d'autres activités. Les amoureux de la plage pourront également profiter des baignades dans la lagune « Tétigbo » et des balades en bord de mer.

Par ailleurs, les initiateurs de Kosso Beach annoncent un concert géant, le dimanche 9 avril 2023, de 14 heures à l’aube, avec des artistes locaux et des artistes confirmés. Pour l’occasion, les artistes « Devincy Le Poids lourd du Zouglou », « Les Dirigeants » et bien d'autres sont attendus.

En plus des activités à la plage et du concert, Kosso Beach proposera également des espaces de détente et de restauration, notamment un village camping sur la plage avec des tentes, pour permettre aux visiteurs et aux invités de se reposer et de se restaurer après les activités intenses.

Au cours des précédentes éditions, Kosso Beach a fait découvrir le village de Kosso et ses nombreuses richesses. Cette année, les organisateurs de l'événement souhaitent renouveler l'expérience en proposant un programme encore plus riche et varié.

Kosso Beach est donc l'occasion pour les habitants du village de mettre en valeur le patrimoine culturel et le savoir-faire artisanal du peuple Lôglagnoan, autochtone du Canton Kotrohou.