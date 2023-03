Côte d’Ivoire : La Poste et la CNAM unies pour booster le programme national de la CMU

La Poste Côte d’Ivoire et la CNAM (Caisse nationale d'assurance maladie) ont confirmé, le jeudi 23 mars 2023, dans les locaux de l’institution d’assurance santé, leur ambition commune à la réalisation de l’ambitieux programme social du gouvernement. Objectif : réussir le programme national de la couverture maladie universelle(CMU), indique la page facebook du directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire, Isaac Gnamba-Yao.

Côte d’Ivoire : La Poste et la CNAM ensemble pour booster la CMU

Pour y arriver, les 2 institutions comptent travailler à opérationnaliser de façon encore plus efficace et rapide la vision du gouvernement.

L'important réseau de la Poste CI constitué de 200 agences et des points relais poste en cours de recrutement sur toute l’étendue du territoire national, participeront, selon son premier responsable, à :

⁃ Faciliter l’enrôlement et l’encaissement de masse des populations dans le cadre du programme CMU

⁃ Assurer la prestation de certains services de la CNAM jusque dans les zones rurales (via son réseau de correspondants postaux ou sous agents)

⁃ Assurer la traçabilité et garantir davantage la fiabilité des prestations et opérations

⁃ Apporter la réponse à l’épineuse question de la preuve de vie et/ou de la preuve d’existence via sa technologie de reconnaissance faciale et de biométrie

⁃ Assurer la prise en charge des populations dans ses bureaux de poste en présentiel ou via les canaux digitaux (chatbot, whatsapp ou via le Call center de l’administration…)

Le directeur général de la CNAM, Bamba Karim et son équipe ont salué les efforts de la Poste Côte d’Ivoire et sa volonté de se mettre au service des différentes entités de l’État dans l’amélioration de l’offre aux populations. « Nous continuons de faire au mieux de nos possibilités, afin de redonner les lettres de noblesse à cette entité publique qui reste une opportunité pour l'amélioration du bien-être des populations et le développement socio-économique de notre Pays », promet Isaac Gnamba-Yao, avant de féliciter l’ensemble des agents de La Poste CI pour le travail abattu en dépit des difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission : celle de servir de lien social entre les populations et l'État et booster l'inclusion financière et numérique.

Tizié TO Bi

Correspondant régional