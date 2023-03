Côte d'Ivoire : 7919 cas de violences basées sur le genre en 2022; 1198 cas de viols

Des professionnels des médias ainsi que des blogueurs ont été formés, jeudi, aux principes directeurs de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Professionnels des médias et blogueurs formés aux principes directeurs de la lutte contre les VBG

Destinée à améliorer le traitement médiatique des questions liées aux violences basées sur le genre, cette formation a réuni une trentaine de professionnels (le)s des médias (journalistes et patrons de presse) et des blogueurs.

Ouvrant la session d’orientation des professionnels de médias sur la gestion éthique des informations relatives aux violences basées sur le genre (VBG), le jeudi 23 mars 2023 à Abidjan, l’Inspecteur général, Hili Baba, représentant le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a rappelé la nécessité de l’implication de tous les acteurs dans la lutte contre les VBG.

« Il faut que toutes ces pratiques s’arrêtent ! Cela passe par la conjugaison des efforts de tous, dans une dynamique commune et stratégique qui fasse prendre conscience aux uns et aux autres de leur responsabilité individuelle dans l’atteinte de l’objectif en vue de réduire et de bannir les VBG qui violent les droits Humains », a-t-il déclaré.

Selon le représentant du ministère en charge de la femme, le rapport VBG (GBVIMS) 2022 révèle 7 919 cas de violences basées sur le genre en Côte d’Ivoire dont 1 198 cas de viols, 260 cas d’agressions sexuelles, 1826 cas d’agressions physiques, 182 cas de mariages forcés, 3073 cas de déni de ressources, d’opportunités et de services et 1380 cas de violences psychologiques et émotionnelles.

Et d’ajouter que ces chiffres représentent seulement les cas dénoncés et pris en charge par les services sociaux.

Pour Hili Baba, tout cela maintient les femmes et les filles dans la vulnérabilité et la dépendance sociales et économiques, qui les empêchent d’exprimer leurs pleins potentiels.

C’est pourquoi, le traitement de l’information relative aux cas de VBG à travers les médias représente devient primordial pour la mobilisation et l’engagement des citoyens contre toutes les formes de violences basées sur le genre, a-t-il souligné.