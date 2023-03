Agboville : D’importants dons en vivres offerts aux musulmans pour le jeûne

Le secrétaire départemental adjoint du RHDP Agboville commune, Diallo Moriba, et le responsable de zone, Traoré Ibrahim, ont remis, le samedi 25 mars 2023, des vivres à la communauté musulmane du quartier Sokoura d'Agboville, au nom du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Des sacs de riz, carton de sucre et des bidons d'huile constituent l’essentiel des dons, qui viennent ainsi soutenir les musulmans en cette période de jeûne.

« Le ramadan est un moment favorable de prière, de jeûne et de partage pour les musulmans. C’est pourquoi, nous sommes venus au nom du ministre Pierre Dimba, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa vous remettre des vivres afin de permettre d’observer le jeûne en toute quiétude. Aussi, voulons-nous vous encourager à garder espoir et à continuer à prier pour Agboville et pour la Côte d’Ivoire », a déclaré le chef de délégation, en présence de Doukouré Daouda, président de la coordination des délégués de secteurs d’Agboville.

Ce geste, les responsables politiques du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, l’ont répété à l’endroit des veuves d’Adahou extension et de plusieurs personnes vulnérables musulmanes du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Débuté le jeudi 23 mars dernier, le Ramadan est le 4e pilier de l’Islam et le mois pendant lequel le coran a été révélé au prophète Mohamed.

L’obligation la plus connue pendant cette période qui dure 29 ou 30 jours est le jeûne. Ce qui implique également, de l’aube au coucher du soleil, de ne pas fumer, avoir de rapports sexuels dans la journée, et éviter d’avoir un comportement violent, de médire ou encore de proférer des injures. Cette période de jeûne s’achève par la fête de l’Aïd al-fitr.

« C’est un sentiment de joie qui m’anime ce jour. Le geste du ministre est le bienvenu car il va beaucoup nous aider. Je tiens à vous dire un grand merci pour ce geste de charité envers vos parents musulmans que nous sommes. Il nous va droit au cœur car c’est un geste d’amour et de fraternité que vous venez de poser ce matin. Ces dons vont nous permettre de mieux observer le jeûne », a confié le porte-parole des bénéficiaires de Sokoura, Karamoko Coulibaly, avant de formuler des bénédictions à l’endroit du donateur et des envoyés du candidat RHDP aux élections régionales 2023 dans l’Agnéby-Tiassa.

La caravane de distribution de vivres aux fidèles musulmans d’Agboville, selon Diallo Moriba, se poursuivra dans d’autres quartiers les jours à venir.

Le jeûne musulman coïncide pour la troisième année consécutive avec le carême chrétien, débuté le 22 février dernier, avec le Mercredi des Cendres.

Tizié TO Bi

Correspondant régional