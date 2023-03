Sinfra: Les musulmans exhortés à prier pour la Côte d’Ivoire

Samedi 25 mars, le ministre Amédée Kouakou a rendu visite à la communauté musulmane de Sinfra où il a eu à faire d'importants dons.

Des dons en vivres et une somme d’un million de francs CFA pour soulager les musulmans de Sinfra pendant le mois de jeûne

La communauté musulmane de Sinfra a été exhortée samedi 25 mars 2023, à mettre à profit le saint mois du Ramadan pour adresser des prières au tout puissant pour la Côte d’Ivoire et pour son président Alassane Ouattara, au cours d’une cérémonie de dons à la grande mosquée.

« Nous sommes venus pour vous saluer et recommander à vos prières la Côte d’Ivoire et le président de la République afin que l’élan de développement dans lequel vous êtes puisse continuer », a dit le ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Dr Amédée Kouakou.

Il a aussi demandé aux musulmans de soutenir sans faille le ministre Zoro Épiphane qu’il leur a présenté comme « un digne fils d’Alassane Ouattara » en qui ils doivent mettre toute leur confiance.

Venu à la tête d’une forte délégation de cadres et élus du grand centre, Amédée Kouakou a fait don de deux tonnes de riz, une tonne de sucre, vingt cartons de lait et la somme d’un million de francs CFA pour soulager les musulmans pendant le mois de jeûne.

Au nom de tous les fidèles musulmans, l’imam Traoré Souleymane a exprimé sa gratitude et formulé des bénédictions à l’endroit des donateurs

Le jeûne du ramadan a débuté le mercredi 23 mars 2023 et durera 30 jours.