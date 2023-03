Côte d'Ivoire : Les Prix BACIM 2023 tiennent toutes leurs promesses, 20 personnalités distinguées

La 6ème édition du Prix des Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire Moderne (BACIM) a encore tenu toutes ses promesses. Le samedi 25 mars, la salle Aquarium de l’hôtel Belle Côte sis à la Riviera-Palmeraie a refusé du monde. Des personnalités de divers domaines d’activités, des chefs traditionnels, de la société civile, etc., ont répondu présents à l’appel du Directeur-Général de Archange Communication Média (ACM), Franck Michael Koffi, par ailleurs président du comité d’organisation de distinction du Prix BACIM.

Prix BACIM 2023 : 20 personnalités primées

En effet, pour l’édition 2023 du Prix BACIM, ce sont au total 20 personnalités qui ont tapé dans l’œil du jury pour recevoir des distinctions.

Il y a eu par exemple, Momo Bamba (Cadre RHDP de Man), a reçu le Prix du meilleur mécène de la jeunesse de Man, Éric Olivier Assamoa (Chef d’entreprises et président de la Fondation FISVO), le Prix du meilleur entrepreneur de Côte d’Ivoire, Jacques Assahoré Konan (Député de Diabo Languibonou et DG du Trésor), le Prix du meilleur leader social de la région du Gbêkê, Jean-Claude Kouassi (DG LBTP), le Prix de la meilleure personnalité politique de la région de l’Iffou, Maître Paul-Arnaud Bertin Zéhouri (Cadre du Lôh-Djiboua), le Prix du meilleur leadership politique de la région du Lôh-Djiboua, Marcel Kouamé Diéto ( Entrepreneur), le Prix du meilleur jeune leader politique de la région du Gbêkê, Nina Bley (Présidente de la Fondation Nina Bley), le Prix du meilleur leadership féminin dans le domaine social, Hartmann N’Djoré Aka (Entrepreneur), le Prix du meilleur leader social du département de Dimbokro), Fatima Fahkry (DG de Fox Communication), le Prix de la meilleure jeune entrepreneure féminin engagée dans la promotion de l’emploi des jeunes et du métier de la communication;

et Alpha Sanogo (Cadre de Tiassalé et DAF au Ministère de la santé), le Prix de la meilleure personnalité politique du département de Tiassalé.

Placée sous le sceau de l’innovation et de la perfection, le Prix BACIM 2023 avait comme parrain, le Député de Bocanda, Athanase Koffi Kouamé.

Selon le président du comité, Franck Michael Koffi, le thème n’a pas été choisi en vain, parce que cela fait six ans que le Prix BACIM est en train de grandir et est apprécié des autorités ivoiriennes.

‘’La Côte d’Ivoire a besoin de modèles, de repères. Nous avons des compatriotes qui créent de l’emploi. C’est ce qui nous a inspiré pour le Prix des Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire Moderne (BACIM). Nous distinguons ces personnalités pour qu’elles soient des modèles pour les générations à venir’’, explique-t-il.

Avant de poursuivre : ‘’Depuis un an, le comité de sondage était sur le terrain pour les suivre et voir les actions que ces personnalités mènent pour faire avancer le pays. C’est toutes ces enquêtes auprès des populations, qui ont permis aujourd’hui de les distinguer’’.

Par la même occasion, le DG de Archange Communication Média en a profité pour lancer un appel aux différents chefs d’entreprises.

‘’L’Etat ne peut pas tout faire. Je demande aux entrepreneurs de contribuer au développement de leur pays. Ils doivent créer des emplois pour faire avancer leur pays’’, lance-t-il. C’est dans une bonne ambiance que l’édition 2023 du BACIM a pris fin.