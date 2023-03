Côte d'Ivoire- Journée de la paix 2023 à Bouaké: KKB sonne la mobilisation de tous les religieux

Après l'annonce officielle de la tenue de la prochaine édition de la Journée Nationale de la Paix, du Pardon et du Souvenir prévue le 15 novembre 2023 à Bouaké le samedi 25 mars aux forces vives de Gbêkê à la préfecture de Bouaké, en présence du ministre, député de Bouaké commune Amadou Koné, le ministre ivoirien de la réconciliation et la cohésion nationale Kouadio Konan Bertin ( KKB) a rencontré l’organisation du forum des confessions religieuses et prié avec les fidèles musulmans à la grande mosquée de Bouaké.

Préparatifs de la Journée de la paix 2023 à Bouaké : KKB et Amadou Koné se confient aux confessions religieuses

Ce dimanche 26 mars, KKB et Amadou Koné ont pris part à la messe chrétienne à la cathédrale Notre-Dame de Bouaké . Ils en ont profité pour passer l’annonce.

« Nous comptons sur la pleine contribution des religieux pour la réussite de cette journée qui vient consolider la paix à Bouaké » a dit KKB.

Le ministre ivoirien de la réconciliation et la cohésion nationale Kouadio Konan Bertin est à Bouaké depuis vendredi 24 mars 2023 pour annoncer l’organisation prochaine de la journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir qui aura lieu à Bouaké le 15 novembre prochain .

Pour donc réussir cet événement, dira-t-il, à sa sortie d’une messe chrétienne ce dimanche 26 mars à la cathédrale Notre-Dame de Bouaké en compagnie du ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune, il faut rencontrer toutes les forces vives de la région de Gbêkê, afin de trouver son contenu de façon collective.

« Nous sommes venus prier avec nos frères catholiques à qui nous avons confié le projet pour qu’ils le mettent en prière. Et nous comptons sur l’implication personnelle de Monseigneur Paul-Simeon Ahouanan Djro, Archevêque Métropolitain de Bouaké et ancien membre de la CONARIV( commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, ndlr) », a dit KKB.

« Bouaké attendait cette journée »

Il n’est pas surprenant pour le ministre Kouadio Konan Bertin de se rendre compte que les populations de Bouaké attendaient impatiemment cette journée consacrée à la paix et au pardon au regard de la forte mobilisation des cadres, des élus, des jeunes, des femmes, des guides religieux et du corps préfectoral au cours de son séjour.

« Je suis heureux de constater un tel enthousiasme des populations de Bouaké dans toute sa diversité. Bouaké a toujours été un peuple paisible. Bouaké amoureuse de paix a connu une parenthèse qui s’est vite refermée. Je suis donc heureux de rendre compte au chef de l’Etat qui se bat au quotidien pour raffermir les liens de solidarité, de paix et de cohésion entre les filles et fils de la Côte d’Ivoire », a conclu Kouadio Konan Bertin.

Il est prévu plusieurs autres Audiences à la préfecture de Bouaké ce même dimanche 26 mars 2023 afin d’être sûr que tout le monde a eu l’information.

Sercom Amadou Koné