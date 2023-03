Côte d’Ivoire : Abidjan accueille la 5ème édition du Forum Panafricain des Femmes Entrepreneurs (FOPAFE)

La capitale ivoirienne accueille la 5ème édition du Forum Panafricain des Femmes Entrepreneurs (FOPAFE) du 30 au 31 mars prochain. C’est une initiative de la Fondation NEHEMA de la RDC.

Tout sur la 5ème édition du Forum Panafricain des Femmes Entrepreneurs (FOPAFE)

La Fondation NEHEMA est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif créée en 2012 en République Démocratique du Congo (RDC). Elle a pour mission de promouvoir l’éducation, l’agriculture et l’entrepreneuriat.

Depuis 2019, la Fondation NEHEMA dirigée par Ketsia Olangi, organise une rencontre annuelle avec les femmes entrepreneures africaines, dénommée Forum Panafricain des Femmes Entrepreneurs (FOPAFE). Après la 4ème édition qui s’est déroulée à Kinshasa, Abidjan accueille la 5ème édition et pour la première fois en Côte d’Ivoire.

Face à la presse le lundi 27 mars au Palm Club hôtel à Cocody, l’initiatrice de l’événement qui avait à ses côtés la présidente de la Fondation Femmes d’Afrique lève-toi, Fatou Diarra-Gouédan, a situé l’objectif de cette 5ème édition du FOPAFE qui aura lieu du 30 au 31 mars au Sofitel hôtel Ivoire de Cocody. ‘’Le but de ce forum en Côte d’Ivoire, c’est implémenter le projet que j’ai initié au niveau de la RDC qui est de développer une agriculture industrialisée. Si nous arrivons à outiller ces femmes en milieu rural, les former et en installer des industries de transformation qui va créer de l’emploi, je crois que le développement commencera par là’’, dit-elle.

Ainsi, placée sous le thème ‘’Femmes entrepreneures face aux défis de la transition écologique’’, cette rencontre internationale des femmes leaders dans l'entrepreneuriat dont la marraine est la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, Kandia Camara, vise à accélérer le leadership des entrepreneures dans l’économie verte afin d’accroître leurs activités génératrices de revenus, dans un climat d’affaires propre d’ici fin 2025 tout en assurant la sécurité alimentaire de l’Afrique. En Côte d’Ivoire, c’est la région de la Marahoué qui a été choisie pour mettre en place le projet pilote.

Au menu du Forum panafricain des femmes entrepreneurs qui verra la présence du Ministre de la Réconciliation Nationale, Bertin Kouadio Konan, et du Ministre congolais du commerce extérieur, Jean Lucien Bussa, il y aura des conférences, des panels, des ateliers, des formations, une exposition d’innovation écologique, un dîner-gala et des rencontres B to B. Plusieurs femmes africaines vont prendre part à ce rendez-vous en Côte d’Ivoire. Elles viendront du Congo, de la République du Congo, de l’Angola, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Bénin, et de la diaspora issue de la France, des Etats-Unis d’ Amérique et du Canada.

Malika Victoria