Côte d’Ivoire - Menaces contre "Papa ADO": Kerozen demande pardon

Kerozen a regretté les propos virulents qu’il a lancés dernièrement contre la page Facebook Papa ADO. Après une rencontre avec le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), le chanteur ivoirien a présenté ses excuses.

Kerozen présente ses excuses: "Je présente mes sincères excuses. C’est une circonstance malheureuse..."

Kerozen était entré dans une colère noire suite à des publications de la page Facebook humoristique Papa ADO. Cette plateforme avait dit comme cela : ‘’Inspiration de Kerozen est finie ou bien ? Je ne le vois plus sur la toile’’ et ‘’Seigneur, pardon, l’argent que tu as donné à Kérozen, deux jours là, il faut reprendre, il ne nous fait plus danser, on dirait que son inspiration est dans sa galère’’.

L'artiste n'avait pas manqué de répliquer très rapidement dans une publication où il a proféré des menaces. ‘’Toi qui est derrière cette page, je te maudis je maudis ta descendance, tu veux te servir d’une page populaire pour jeter l’opprobre sur ma personne? tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. j’ai fait pendant 7 ans de 2016 à aujourdhui ce qu’aucun artiste encore vivant de ma génération n’a fait en toute humilité ( donnez moi un nom si je me trompe) que des tubes Dieu par sa grâce.. ma constance est devenue sujet de conversation, la jalousie a donc atteint son paroxysme.. la haca d’après vous haute autorité de la communication, la plcc- plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité vous êtes assis vous regardez faire? ok…toute âme goutera à la mort chacun attend juste son tour, je ne vais pas laisser des incrédules me salir, jamais !’’.

Aujourd’hui, l’interprète du titre à succès ‘’Abidjan puissance’’, regrette son acte et s’est confondu en excuses devant le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), René Bourgoin, qu’il a rencontré le lundi 27 mars au siège de ladite institution à Cocody 7ème Tranche.

‘’Suite à mon post attirant l’attention de la HACA, nous fûmes reçus ce jour par le président de la dite institution Réné Bourgoin. Ce fût une rencontre très enrichissante au cours de laquelle nous nous parlâmes dans une ambiance conviviale’’, écrit-il sur sa page Facebook.

Et d’ajouter : ‘’Je présente mes sincères excuses. C’est une circonstance malheureuse dont je tire toutes les leçons. A ma productrice Emma Dobré qui était contre le fait que je réponde à la page, pardonne moi (ceux qui ont les yeux spirituels comprendront), Dieu est grand’’.

Malika Victoria