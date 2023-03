DJ Arafat: Olokpatcha crée la confusion sur la paternité de Rafna

Olokpatcha enflamme depuis peu la toile avec un message sur la paternité de la dernière fille de feu Arafat DJ, Rafna. Cette dernière sortie de l’un des ex meilleurs amis du roi du Coupé-décalé, crée une confusion totale.

DJ Arafat : Olokpatcha relance la paternité de Rafna avec un message flou sur la toile

Les ivoiriens et tous les internautes ont encore en mémoire la folle rumeur qui avait couru il y a quelques mois au sujet de la paternité de Rafna sur les réseaux sociaux. Et Olokpatcha, l’un des amis proches de feu Arafat DJ, était au banc des accusés. Pour se justifier et couper court à toute supputation, il avait fait une sortie sur sa page Facebook.

‘’Rafna n’est pas mon enfant. C’est la fille de mon ami Arafat. Si certaines personnes trouvent qu’elle me ressemble, je dirai que c’est Dieu qui aura décidé ainsi. Quand Carmen portait la grossesse de Rafna, j’étais à ses côtés. Arafat étant très occupé, chaque fois qu’il rentrait, c’est à moi qu’il demandait les nouvelles de Carmen’’, avait-il expliqué.

Etait-ce une diversion pour les nombreux internautes ? Plusieurs mois après, une nouvelle sortie d’Olokpatcha sur les réseaux sociaux, il y a peu, relance à nouveau la polémique. ‘’Papa t’aime’’, écrit-il avec une photo de lui et Rafna en illustration.

Cela a suffit pour créer un véritable doute et une confusion dans l’esprit des nombreux fans de la légende du Coupé-décalé. Seule Carmen Sama qui garde depuis le silence, peut éclairer la lanterne de tous les ‘’chinois’’.

Malika Victoria