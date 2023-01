Showbiz : Décédé, Dj Arafat continue de conserver son rang de leader

Le décès tragique de Dj Arafat, n’a pu avoir d'effet négatif sur son leadership en coupé décalé. Malgré qu’il ne soit plus, le président de la chine populaire continue de défier ses anciens concurrents en termes de visibilité.

Dj Arafat : Une influence sans fin dans le monde du Showbiz

L’artiste chanteur ivoirien, Dj Arafat est décédé il y a environ 4 ans, plus précisément le 12 Août 2019, suite à un accident de moto à l’âge de 33 ans. Avec ses nombreux fans surnommé la Chine populaire, le Daïshikan a déposé depuis lors son micro à jamais devant l’Ambassade de Chine. Cependant, il reste incontournable dans le monde du Showbiz car il continue d’être une tendance selon le magazine Ivoireshow sur page Facebook officielle.

« Avec plus de 17.700.000 écoutes sur Boomplay il est l’artiste coupé décalé le plus écouté de la plateforme et le 3ème artiste ivoiriens toutes catégories confondues » a annoncé Ivoireshow Magazine sur Facebook. A en croire le magazine ivoirien, Dj Arafat, le président de la chine populaire est aussi l’artiste coupé décalé le plus écouté sur Spotify et le 4ème artiste ivoirien toutes catégories confondues avec plus de 15 millions de streaming.

Et comme si cela ne suffisait pas le défunt père de la petite Rafna continue de faire ses preuves sur youtube malgré son absent éternel. Classé 2ème du coupé décalé et 3ème artiste ivoiriens toutes catégories confondues de cette plateforme, il a plus « de 260 millions de vues » sur Youtube. Des statistes qui témoignent l’attention que les Ivoiriens continuent d’accorder aux œuvres de l’ancien patron du coupé décalé. Décédé, Dj Arafat reste l’homme fort qu’il a toujours été dans la musique ivoirienne en conservant son rang de meneur du coupé décalé. Debordo Leekunfa et Serge Beynaud ne semble pas prendre si facilement les commandes de ladite musique.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci