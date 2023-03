Côte d'Ivoire : Gilles Huberson veut reprendre du service à Abidjan

Ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson tente de reprendre service à Abidjan. Le diplomate français a proposé son aide à Alassane Ouattara, confie Jeune Afrique (JA). Cependant, le président ivoirien ne semble pas intéressé par l'offre.

Côte d'Ivoire : Gilles Huberson de retour à Abidjan

Parti d'Abidjan avec trop de bruits, Gilles Huberson a retrouvé les bords de la lagune Ébrié. C'est une information confirmée par nos confrères de Jeune Afrique. Notre source mentionne que la présence de l'ex-ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une prospection auprès des autorités ivoiriennes.

En effet, précise JA, le diplomate d'origine française est sur le point de se reconvertir dans le domaine des affaires et du conseil. L'ancien pensionnaire de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, qui a échangé avec Alassane Ouattara, lui a dévoilé son ambition de lui offrir ses services. À en croire le magazine panafricain, le chef de l'État ivoirien se donne le temps de réfléchir à l'offre de Gilles Huberson.

Fin septembre 2020, Gilles Huberson a été "rappelé à Paris dans le cadre d'une enquête administrative", avait indiqué Agnès Von der Mühll, la porte-parole du Quai d'Orsay dans une note. Le diplomate était la cible de plaintes pour violences sexistes et sexuelles de la part de plusieurs de ses subordonnées. Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2016 en Côte d'Ivoire et au Mali

Il a été remplacé à son poste par Jean-Christophe Belliard. Ses avocats avaient fait savoir que ces accusations "résultent soit de faux témoignages, soit de cabales qui s'ils étaient poursuivis seraient prescrits". À 61 ans, Gilles Huberson a été mis à la retraite à la suite d'une mesure disciplinaire qui est tombée le 15 novembre 2021.

On note, par ailleurs, qu'au cours de son séjour ivoirien, Gilles Huberson a rencontré Jean-Christophe Belliard, l'actuel patron de la diplomatie française en Côte d'Ivoire.