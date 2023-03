Côte d’Ivoire - Logements sociaux: Chim-inter prête à accompagner le gouvernement

Reçu en audience, mercredi 29 mars 2022, par le ministre de la Construction, du Logement et l'Urbanisme, Bruno Koné, le Président directeur général de Challenge Immobilier International (Chim-inter), Yamoussa Coulibaly, a saisi l’occasion pour présenter son trophée remporté au cours de l'édition 2023 du Grand Prix Panafricain des Leaders.

Promotion immobilière : Primé au Maroc, Yamoussa Coulibaly (Chim-inter) présente son trophée au ministre Bruno Koné

Accompagné de Mme Aïssatou Bah Coulibaly et d' Amoulaye Coulibaly, respectivement chargée de mission et Directeur commercial et marketing de Chim-inter, Yamoussa Coulibaly a d’abord présenté le trophée qu'il a remporté au cours de l'édition 2023 du Grand Prix Panafricain des Leaders, avant de réaffirmer sa disponibilité à accompagner le ministère dans l’opération de réalisation des logements sociaux.

« Je suis venu voir le ministre Bruno Koné, notre ministre de tutelle et notre aîné, pour lui présenter le trophée de meilleur promoteur immobilier et meilleur aménageur foncier africain ainsi que celui de lauréat des lauréats que nous venons de remporter au Maroc. Il était de notre devoir de venir lui présenter cette récompense et lui dire merci pour son soutien de tous les jours, ses conseils et orientations qui nous permettent d'avancer et de glaner des lauriers », a-t-il confié à la presse.

Le Grand Prix Panafricain des Leaders récompense, chaque année, des entreprises africaines qui se distinguent par leur innovation et leur détermination à contribuer au développement économique et social du continent.

Chim-Inter est une entreprise présente sur tous les fronts du secteur de la construction. Promoteur immobilier et aménageur foncier agréé, son savoir-faire et le leadership éclairé de son top manager lui valent des distinctions tant au niveau national qu'international.

« En venant rencontrer le ministre, ce jour, nous voulions également, nous mettre à sa disposition dans le cadre de la réalisation des logements sociaux. Notre vision n'est pas d'œuvrer uniquement à Abidjan et Yamoussoukro. Pour nous, tous les ivoiriens ont droit au progrès.

On doit mettre tout ce qui se fait à Abidjan et Yamoussoukro, également, à la disposition des populations des hameaux les plus reculés. Le ministre a apprécié notre approche inclusive et nous a donné des consignes. Nous allons continuer à travailler sous sa houlette pour le bonheur des populations », a déclaré Yamoussa Coulibaly.