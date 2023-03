Agboville : Chefs d’entreprises et de services sensibilisés sur les droits des personnes handicapées

En vue de sensibiliser à l’employabilité des personnes en situation de handicap, plusieurs acteurs du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi, des chefs d’entreprises, ainsi que des chefs de service d'Agboville, ont été conviés, le mercredi 29 mars 2023, à un déjeuner d’affaires.

Agboville : Chefs d’entreprise et de service sensibilisés sur les capacités d’employabilité des personnes handicapées

Cadre choisi : la salle de conférence d’un complexe hôtelier de la ville. La rencontre initiée par l’ONG Société sans barrières-Côte d’Ivoire (SWB-CI) et l’ONG internationale CBM, s’inscrit dans le cadre du projet "Accès des personnes handicapées à l’enseignement technique, à la formation professionnelle et à l’emploi en Côte d’Ivoire", financée par la coopération allemande.

Elle visait à sensibiliser une centaine d’acteurs du secteur public et privé sur les dispositions réglementaires et juridiques relatives à la formation et à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que sur les capacités de celles-ci à exercer un métier et à être productives en entreprise.

« Cet espace est le lieu pour nous de faire un plaidoyer aux décideurs que vous êtes. Donnons une chance aux personnes en situation de handicap d’exercer un emploi donc de s’insérer dans la vie sociale. Ne jugeons pas les personnes handicapées sur leur apparence (…) Nous vous demandons de donner la chance à ces personnes qui ont les mêmes droits que les autres d’avoir une expérience professionnelle. C’est pourquoi, nous vous invitons à vous joindre à nous pour promouvoir la personne handicapée en tant qu’une personne qui a des compétences et des capacités », a plaidé Joëlle Moussézi, assistante de projets à l’ONG Sans barrières.

Les directeurs régionaux de la Protection sociale, de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, de l’Inspection du travail et de l’Agence emploi-jeunes, se sont succédé à la tribune pour exposer sur l’ensemble des mesures prises par l’État pour renforcer les capacités professionnelles des personnes en situation de handicap.

Aussi, pour leur permettre de s’insérer dans la vie active à travers l’auto-emploi. Intervenant sur la question de l’emploi des personnes handicapées, Yapo Firmin, représentant du directeur régional de la Protection sociale, Alphonse Kouamé, a invité les chefs d’entreprises à apporter leur contribution.

« L’État de Côte d’Ivoire à travers le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale et les autres ministères est au travail pour l’insertion et l’épanouissement des personnes handicapées. Mais seul, il ne peut rien ! Aidez-nous, en nous mettant ensemble pour aider nos frères et sœurs à sortir de la précarité.», a-t-il insisté.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général 1 de la préfecture, Antoine Gbey s’est, au nom du préfet de région, Sihindou Coulibaly, félicité de l’initiative.

« À tous et à toutes, je vous demande de revoir votre vision sur les personnes en situation de handicap et vous exhorte à programmer vos activités en tenant compte de leurs situations. Ayez constamment à l’esprit le souci de réduire les inégalités existantes. Tout en espérant que les conclusions de ce déjeuner d’affaires contribueront à apporter des solutions à l’insertion des personnes en situation de handicap afin de leur redonner de la dignité pour la création de condition pour autonomie », a exhorté l’autorité préfectorale, à l’ouverture de la rencontre.

Selon le rapport mondial de l’OMS sur le handicap (2015), les personnes handicapées représentent plus d’un milliard d’individus dans le monde, soit environ 15% de la population mondiale.

Quelque 80% de celles-ci font, malheureusement, partie des personnes les plus pauvres dans le monde, selon l’ONU, en raison, notamment, de leur inaccessibilité à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

Tizié TO Bi



Correspondant régional