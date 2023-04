Carnaval Manhindi : Taabo prêt à accueillir l'événement

L'Agnéby-Tiassa sera en effervescence du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2023. Cette région du sud de la Côte d'Ivoire accueille le Carnaval Manhindi. Nanan Menan Kouassi, le chef du village de Taabo Village, a appelé ses villageois à se tenir prêts à célébrer la culture.

Carnaval Manhindi : Le chef du village de Taabo Village lance un message aux jeunes

À quelques semaines du Carnaval Manhindi, Nanan Menan Kouassi a lancé un appel à la mobilisation en l'endroit des fils et filles de Taabo Village.

"À vous mes fils et filles de Taabo, je vous invite au Carnaval Manhindi qui se déroulera dans notre région Agnéby-Tiassa du 28 avril au 1er mai 2023. C’est le moment de faire une pause dans votre travail pour venir célébrer notre grande culture, notre région et profiter de ses atouts touristiques. Nous voulons faire la fête avec vous, nos enfants du département de Taabo et de l’ensemble de la région Agnéby-Tiassa. À vous, nos enfants d’Europe, d’Amérique et d’ailleurs, rejoignez-nous au Carnaval Manhindi", a déclaré le chef coutumier.

Le Carnaval Manhindi, organisé par la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT), entend se positionner comme un vecteur de valorisation de la culture de cette région. L'événement culturel rassemblera les populations de Tiassalé, Sikensi, Taabo, Rubino et Agboville.

Les organisateurs ont fait savoir que le but est également d'ouvrir la région de l'Agnéby-Tiassa sur l'extérieur de la Côte d'Ivoire.