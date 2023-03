Fête de la Renaissance : Damana Pickass rend hommage à Gbagbo

La Fête de la Renaissance du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) réunit les partisans de Laurent Gbagbo à la place Ficgayo de Yopougon. Damana Pickass, le secrétaire général, a rendu un vibrant hommage au "Woody" de Mama.

Fête de la Renaissance-Damana Pickass à Gbagbo : "C'est votre fête"

Les militants et militantes du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire ont pris d'assaut la place Ficgayo de Yopougon le vendredi 31 mars 2023 dans le cadre de la célébration de la Fête de la Renaissance. Damana Pickass a profité de l'occasion pour adresser des mots à Laurent Gbagbo.

"Que d'émotions nous traversent actuellement ! Monsieur le président, voici vos soldats. Lorsque vous comparaissez pour la première fois à la CPI à l'audience de confirmation et que vous avez lancé cette phrase qui est devenue désormais célèbre : "on ira jusqu'au bout". Ils ont bien compris le message, ils l'ont bien décodé, ils se sont organisés et monsieur le président, ils sont allés jusqu'au bout. C'est ce qui nous permet de nous réunir ici à ce jour", a déclaré le secrétaire général du PPA-CI.

Damana Pickass a aussi soutenu que cette fête est la fête de Gbagbo. "Cette fête est votre fête parce que c'est vous qui symbolisez au mieux la renaissance. On vous a arrêté, on vous a déporté, pour nous, c'est un peu comme si vous étiez mort. C'est un peu comme si vous étiez parti sans idée de retour. Mais grâce à votre résilience, grâce à votre résistance personnelle, vous avez transmis votre détermination dans votre peuple. Et ce peuple a repris le bâton de la détermination jusqu'à ce que vous soyez libéré", a-t-il poursuivi.

Il faut noter qu'une rencontre est prévue le samedi 1er avril 2023 entre la jeunesse ivoirienne et l'ancien président Laurent Gbagbo. Le 21 mars, le patron du PPA-CI a reçu un livre blanc abordant les différentes préoccupations des jeunes.