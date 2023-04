Restitution du Djidji Ayôkwè : Ce que fait Françoise Remarck

Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, a échangé avec Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et la France pour le retour du Djidji Ayokwè, le tam-tam parleur des Atchans.

Françoise Remarck oeuvre pour le retour du DjidjiAyokwè en Côte d'Ivoire

La rencontre entre Françoise Remarck et Yaël Braun-Pivet a eu lieu le dimanche 2 avril 2023 à la résidence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Côte d’Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a indiqué que les échanges entre elle et la présidente de l'Assemblée nationale française ont tourné autour des enjeux de la restitution des biens culturels ivoriens.

"Depuis plus d’un an, nous avons engagé avec la France et en particulier au niveau du Quai Branly plusieurs démarches pour le retour du Djidji Ayôkwè, le tam-tam parleur des Atchans sur ses terres. J’ai indiqué que la Côte d’Ivoire était dans une approche de loi cadre qui pourrait permettre d’accélérer le retour de ses biens culturels. Nous avons déjà 148 biens qui sont inscrits et qui devraient potentiellement revenir dans notre pays. En termes de coopération culturelle, nous avons une vue commune pour la co-construction des modalités du retour du Djidji Ayôkwé", a fait savoir la ministre ivoirienne.

Françoise Remarck fait remarquer qu'elle se rendra dans les prochains jours à Paris afin de discuter de ces points avec son homologue de la Culture.

"Il faut noter que l’exception politique ivoirienne implique également les communautés, les premières concernées et les acteurs clés du monde de la Culture. Cela permet à notre pays d’avoir une diversité au niveau de nos expertises. La Culture est fédératrice et c’est toute la Côte d’Ivoire qui attend avec impatience le retour du tam-tam parleur, autour duquel, une cohésion forte existait", a ajouté l'ancienne présidente du conseil d'administration de Canal + Côte d'Ivoire.