Cocody: Eric Taba fait le show avec les fidèles de l'Eglise Ambassade des Miracles

Au moins 7000 fidèles chrétiens ont communié dans la ferveur totale, dimanche, à l’occasion d’un concert de louange magistralement maîtrisé par les chantres Maman Tania et Nestor David. L'événement qui a eu lieu au siège de l'Église Ambassade des Miracles à Cocody 2 plateaux, a été rehaussé par la présence de l’ambassadeur Eric Taba, chef du protocole du président de la République de Côte d’Ivoire.

Quand Eric Taba et Bishop Ouattara Mohamed Idriss se lâchent à un concert à la Gloire de Dieu

Le concert à la Gloire de Dieu baptisé « Appelez-moi miracle » a tenu toutes ses promesses. Son unique lumière arborescente, des chantres inspirants, le tout dans un lieu exceptionnel symbolisant l'élévation vers Dieu. Cette journée sabbatique du 02 avril, Tania et Nestor l’ont fait sienne pour faire vivre aux fidèles spectateurs une expérience spirituelle de rencontre avec le Seigneur.

Peu avant sa montée sur scène, la chantre Maman Tania annonce les couleurs, des vies qui seront transformées.

“Je veux juste dire à quelqu'un que Dieu peut te prendre tel que tu es et te donner un nom de gloire, Dieu peut te prendre en tant qu'un homme qui a échoué et te donner un nom de quelqu'un qui a réussi. Je veux donner un message fort aux chrétiens et non chrétiens de croire que la parole de Dieu est vraie. L'Éternel prend le pauvre et le fait s'asseoir à la table des rois ».

Quand elle est annoncée par les maîtres de cérémonie, à la suite de Nestor David et ses tubes, c’est à une chorégraphie digne de star de gospel qu’on assiste. Toute vetue en blanc, accompagnée d’une dizaine de danseuses toutes aussi en blanc, Tania va conduire le public dans un moment d’Adoration et de louange de ouf, durant plus d’une heure et demie.

Comme intermèdes entre les deux artistes chrétiens, les fidèles ont eu droit à un spectacle hors norme orchestré par des personnalités invitées à ce moment de convivialité.

Eric Taba, parrain de ce concert, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, pasteur principal de l'église et bien d’autres sont invités sur le podium pour esquisser quelques pas de danse. Les déhanchements des uns et des autres créent l’extase dans le public.

Pour Nestor David, ce concert a été un instant d'évangélisation de la nation autour de la louange qui est un facteur de l'évangélisation.