Côte d'Ivoire-Santé : Bientôt un dossier électronique pour les patients

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle est engagé dans la digitalisation, des patients des centres de santé. Par l'instauration du Système de gestion des centres hospitaliers (SGCH) dans les hôpitaux publics, Pierre Dimba entend toucher 160 centres de santé pour la première phase.

Côte d'Ivoire : Le ministère de la Santé lance la traçabilité du patient

Un atelier d'échange d'informations et de sensibilisation des acteurs du déploiement du Système de gestion des centres hospitaliers (SGCH) a eu lieu le mardi 4 avril 2023 à Cocody. En regroupant la confédération des Formations sanitaires à base communautaire (FSCOM), les présidents de comité d'administration, les médecins-chefs et d'autres acteurs du monde sanitaire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle avait pour objectif de leur faire comprendre le mode de ce projet innovant, mais aussi recueillir leurs propositions.

Le ministère fait savoir que dans le cadre de la traçabilité du parcours du patient, ce sont plus de 160 établissements sanitaires qui seront connectés au Système de gestion des centres hospitaliers. Pour Édi Charles, responsable du Programme d'accélération et de passage à l'échelle de la digitalisation de santé (PAD), ce nouveau système s'étendra sur l'ensemble des Établissements sanitaires publics nationaux (ESPN).

À en croire M. Édi, 160 centres de santé, dont 100 établissements sanitaires de premier contact (ESPC) sont concernés par la première phase de l'opération. L'objectif est d'améliorer la gouvernance des établissements sanitaires publics, avoir une traçabilité sur tout le parcours de soins du patient. Il est aussi question d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins et mettre le patient au cœur du dispositif de santé.

Le SGCH est un système digital qui a pour vocation d'enregistrer toutes les données des patients qui fréquentent les centres hospitaliers médicaux. Il permet au patient d'avoir de façon électronique son dossier patient dans la base de données de l'établissement sanitaire.