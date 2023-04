Chine: Représentant le président Ouattara, comment Achi a renforcé l’axe Abidjan-Pékin

La Côte d’Ivoire et la République populaire de Chine fêtent cette année les 40 ans de leur coopération. Les deux pays ont traduit la solidité et réaffirmé le renforcement de cette coopération lors de la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao pour l’Asie, tenue du 28 au 31 mars 2023, à Boao, ville de la province chinoise de Hainan.

Coopération Côte d’Ivoire -Chine : Le Forum de Boao ou le renforcement de l’axe Abidjan-Pékin

En marge du Forum de Boao pour l’Asie (FBA), le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, qui y représentait le Président de la République Alassane Ouattara, a été reçu en audience par son homologue chinois, Li Qiang, avec qui il a parlé de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la République populaire de Chine qui s’est accrue dans divers domaines, durant cette période.

Selon le Premier Ministre, les relations sino-ivoiriennes sont au beau fixe. Ensemble, les deux Premiers Ministres ont parcouru et fait le point d’un certain nombre de projets qui ont été réalisés, ainsi que ceux qui sont en cours de réalisation pour voir leur état d’avancement. Pour rappel, la Chine, le géant d’Asie, est devenu l’un des partenaires principaux de la Côte d’Ivoire, est notamment présent dans les domaines des infrastructures et de l’énergie.

Le Chef du gouvernement a dit toute sa satisfaction devant cette collaboration qui devra privilégier l’investissement privé productif et la création de valeurs ajoutées nouvelles. Tout en permettant l’accès des pays africains comme la Côte d’Ivoire à des conditions plus souples de financement, en adéquation avec leurs besoins en infrastructures économiques et sociales, notamment, dans l’éducation, la santé, l’énergie, les routes, les réseaux qui sont en effet de plus en plus majeurs et stratégiques.

La mise en œuvre de la Vision 2030 du Président de la République et du Plan national de Développement (PND 2021 - 2025) a également été au cœur de cet échange. Notamment, les différents projets majeurs à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, surtout les projets concernant les jeunes.

Patrick Achi rappelle les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire, sous le leadership du Président Alassane Ouattara

L’année 2023 ayant été décrétée Année de la jeunesse par le Président Alassane Ouattara. Les échanges ont été fructueux avec le Premier Ministre chinois qui a donné des instructions aux institutions de financement en faveur des discussions qu’il aura avec celles-ci dans les tout prochains jours, sur les modalités pratiques de mise en œuvre des décisions.

Par ailleurs, Patrick Achi a rappelé les progrès réalisés par la Côte d’Ivoire, sous le leadership du Président Alassane Ouattara, permettant ainsi au pays de faire partie des économies les plus performantes au monde, avec une croissance moyenne de 7% de 2012 à 2022. Toute chose qui a permis de réduire la pauvreté de plus de 15 points. Le Premier Ministre est revenu sur l’ambition du Président de la République incarnée dans la vision 2030, qui prévoit un doublement du PIB en 10 ans, la réduction de moitié du taux de pauvreté et une augmentation de dix ans de l’espérance de vie en dix ans.

Les deux pays entendent poursuivre leur coopération sur des projets tels que le Port sec de Ferkessédougou, le projet de modernisation et d’extension du Port autonome de San Pedro ou encore le projet de mise en place d’une douane intelligente. Présenté comme le pendant asiatique du Forum économique de Davos, le FBA a réuni cette année environ 2 000 participants venus de plus de 50 pays.

Ayant pour objectifs, entre autres, de promouvoir et de renforcer les échanges économiques, l’interaction et la coopération au sein de la région, ainsi qu’entre la région et d’autres parties du monde, il s’est déroulé autour du thème « Un monde incertain : solidarité et coopération pour le développement face aux défis ».

Avec CICG