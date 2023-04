Ministère des Eaux et Forêts: Les agents de la DISAD renforcent leurs capacités

Du mercredi 12 au jeudi 13 avril 2023, le personnel de la Direction de l'information, des statistiques, des archives et de la documentation (DISAD), structure sous tutelle du ministère des Eaux et Forêts, a vu ses capacités renforcées autour du thème: "Exploitation optimale des documents d’exploitation forestières et des états statistiques".

Cadre choisi, selon la page facebook du ministère, la salle de conférence du 11e étage de l’immeuble Postel 2001, sis à Abidjan-Plateau.

La formation présidée par Djê Richard, premier responsable de la DISAD, a été dispensée par le Lieutenant-colonel, Cyrille Tiéssé Bi, en collaboration avec la Direction de la production et de l'industrie forestière (DPIF).

Une rencontre qui traduit la ferme volonté du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, de doter la DISAD d’outils performants de mise en œuvre de la politique forestière, à savoir des données statistiques de qualité.

Les 2 jours de formation, avaient pour objectif d' harmoniser les statistiques de l’exploitation forestière entre les sources provenant des directions citées plus haut d'une part.

D'autre part, à réduire, voire annuler, les différences significatives entre elles. Par ailleurs, cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles du personnel de la DISAD en matière de production de données statistiques de qualité, d’archivage et de documentation optimale.

Ce sont au total une douzaine de documents d’exploitation forestière et d'états statistiques qui étaient au centre de cette session de formation.

Notons que la production de données statistiques fiables est un indicateur de l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts.

La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, faut-il le rappeler, vise à contribuer à l'amélioration de la couverture forestière de la Côte d'Ivoire en passant d'un taux de couverture forestière de 11% en 2015 à un taux d'au moins 20% en 2045 dans l'intérêt des populations.

Tizié TO Bi



Correspondant régional