Festival de Cannes 2023 : Deux films africains pour la Palme d’or

L’édition 2023 du Festival de Cannes se déroulera du 16 et 27 mai prochain en France. Et la grande surprise de l’édition 2023 est la présence de six films africains en sélection officielle, dont deux en lice pour la Palme d’or.

L’Afrique sera très bien représentée à l’édition 2023 du Festival de Cannes

Le 76ème Festival de Cannes ouvre ses portes le 16 mai prochain sur la côte d’Azur en France. Pour cette prestigieuse cérémonie de récompense de films, d’acteurs et réalisateurs, 19 films internationaux sont en lice pour la Palme d’or.

Cette année, l’Afrique a fait un bond qualitatif avec six films en sélection officielle, dont deux en lice pour la Palme d’or. Jusqu’ici, ce n'était qu'un réalisateur africain en sélection officielle (c’était souvent considéré comme une exception), et le Festival rendait souvent hommage aux doyens du cinéma africain à travers cette plus prestigieuse sélection du monde.

L’édition 2023 changera la donne. La nouvelle présidente du Festival, Iris Knobloch, a pjustement fait remarquer pour dire : ‘’Il y a un avant et un après-Cannes’’.

Ainsi, pour la compétition officielle, parmi les deux films africains qui vont concourir au même titre que les films français, italiens, anglais, turc, américains, etc., il y a le film Banel et Adama de la jeune sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, et Les filles d’Olfa de la tunisienne Kaouther Ben Hania.

Cette dernière n’est pas à sa première au plus grand festival de cinéma du monde. Elle a impressionné en 2017 avec La Belle et la Meute dans la section ‘’Un certain regard’’ à Cannes et en 2020 avec L’homme qui a vendu sa peau en compétition à la Mostra de Venise.

Les quatre autres films africains vont se déployer dans la section ‘’Un certain regard’’, qui fait également partie de la sélection officielle.

Et là, il y a le Soudanais Mohamed Kordofani avec Goodbye Julia, le Congolais Baloji Tshiani avec son premier long métrage Augure (« Omen ») qui plonge un couple en République Démocratique du Congo, et les Marocains Kamal Lazraq et Asmae El Moudir, respectivement avec Les meutes et La mère de tous les mensonges.

Le Festival de Cannes, c’est également des films hors compétition, des séances de minuit, des Cannes Première et des séances spéciales.