Affaire "Archaf Hakimi aurait sa fortune au nom de sa mère": Tout est faux

L’affaire Archaf Hakimi-Hiba Abouk enflamme la toile depuis plusieurs jours maintenant. Une rumeur selon laquelle l’international marocain aurait sa fortune au nom de sa mère. C’est une fake news montée de toutes pièces.

Depuis cinq jours maintenant, le joueur marocain, Archaf Hakimi, et son ex-femme, Hiba Abouk font les choux gras des internautes. Une information selon laquelle, l’international marocain du PSG aurait mis toute sa fortune sur le compte de sa mère pour ne pas partager ses biens lors du divorce avec son ex-épouse.

Un ancien journaliste français du magazine Le Parisien, Gilles Verdez qui participait à l’émission Touche Pas à Mon Poste (TPMP), animée par Cyril Hanouna sur C8, conteste ces informations qui secouent actuellement la toile.

‘’Je ne connais pas les conditions de leur divorce en cours, mais ce n’est pas vrai qu’il a mis l’argent au nom de sa mère. C’est impossible, ni en Espagne, ni au Maroc, ni en France. Il faut savoir qu’ils ont chacun un patrimoine. Lui a un énorme patrimoine qui est de 70 millions d’euros. Et elle a un patrimoine de 3 millions d’euros’’, dit-il. Il a indiqué aussi que le couple, selon la loi, allait partager équitablement les biens reçus pendant la durée de leur mariage.

Un enseignant à La Sorbonne, Omar El Adlouni, soutient l’ancien journaliste du Parisien et démonte l’information qui a été montée de toutes pièces. ‘’Une Fake News prétendant qu'Achraf Hakimi aurait placé toute sa fortune au nom de sa mère pour ne pas la partager avec son ex-femme enflamme internet depuis le 13 avril. La légende raconte que l'ex-femme de Hakimi s'en serait rendu compte pendant l'audition devant le juge. Cette Fake News a été construite en 3 temps : Un compte Twitter ivoirien (env. 1/2 millions d'abonnés), réputé pour publier régulièrement des fake news, a monté cette histoire de toutes pièces. Elle est repartagée des milliers de fois d'abord sur Twitter, puis sur d'autres plateformes et des sites qui se prétendent sérieux, comme marca(.)es, hespress(.com) ou goal(.)fr partagent cette information sur leurs sites et leurs pages sur les réseaux sociaux’’, clarifie-t-il.

De son côté, la mère du latéral droit du PSG, Saida Mouh, mise sur le banc des accusés dans cette intrigue affaire, est sortie du silence pour s’exprimer. ‘’S’il a pris des dispositions légales pour se protéger dans cette histoire, je ne suis au courant de rien. Mais quel est le problème si cette information est vraie ? Si mon fils ne fait pas cela, il ne pourra pas se défaire de cette femme’’, avance-t-elle. Le footballeur marocain et l’actrice hispano-tunisienne ne se sont pas encore prononcés sur ce dossier qui est interprété différemment sur les réseaux sociaux.