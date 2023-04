Grand-Béreby: Attié Yeya exhorte la chefferie traditionnelle à avoir l’esprit républicain

Le Conseiller du Ministre-Gouverneur du District autonome du Bas-sassandra, Attié Yeya, a pris part récemment à Nehonnié 1, dans la sous-préfecture de Grand-Béreby, à une double cérémonie d’intronisation de Marcelin Hieplo Kouya, nouveau chef du canton wapo, et à la présentation du chef de tribu du wapo, Sa Majesté Lambert Takouo.

Représentant le Ministre-Gouverneur Philipe Legré, Attié Yeya met les chefs traditionnels du Bas-sassandra face à leurs responsabilités

Représentant Legré Philippe, Ministre-Gouverneur du District autonome du Bas-sassandra, à cette double cérémonie d’intronisation de Marcelin Hieplo Kouya en qualité de 8è chef canton dans l'ordre successoral à la tête du canton wapo composé de 17 villages; et de la présentation du chef de tribu du wapo, Sa Majesté Lambert Takouo; Attié Yeya a appelé le peuple kroumen en général et les chefs traditionnels en particulier, à s'inscrire dans la vision de développement de la Côte d’Ivoire, prônée par le président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir.

Le conseiller au District autonome du Bas-sassandra, a rappelé par exemple le visage reluisant que présente la Côte d’Ivoire aujourd’hui à l’international grâce au leadership du chef de l’Etat.

Pour que San Pedro, ainsi que toutes les localités de la région, continuent de bénéficier des bienfaits de la politique de développement du gouvernement, Attié Yeya a exhorté les chefs traditionnels à être le prolongement de l’Etat dans leurs villages et auprès de leurs différentes communautés.

« Même s'il est, généralement, admis que les chefs ne font pas de politique à but électoraliste, il est bon de savoir qu'ils ont le droit de faire de la politique de développement dans l'intérêt supérieur de leurs populations », a-t-il suggéré.

Pour rappel, le gouvernement a entamé la réhabilitation de la route côtière longue de 353,5 Km, pour faciliter les dessertes d’Abidjan vers San-Pedro devant abriter des matchs de la CAN 2023. La réfection de la route côtière devrait permettre de rallier, en un temps record, le trajet entre Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et la ville de San-Pedro, abritant le deuxième port du pays et, par ailleurs, le premier port mondial d’exportation de cacao.

Opérateur économique résidant depuis plusieurs années dans la ville de San Pedro, Attié Yeya a été nommé en septembre 2022 en Conseil des ministres, membre du Conseil du District autonome du Bas-sassandra, dirigé par le Ministre-Gouverneur Philipe Legré.