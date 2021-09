Côte d’Ivoire: 300 milliards de FCFA pour relier Abidjan et San Pedro

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 18 septembre à San Pedro, au lancement des travaux de renforcement de la Côtière, pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les deux poumons de l'économie ivoirienne.

Infrastructures routières : Le Premier Ministre Patrick Achi lance les travaux de renforcement de la Côtière (axe Abidjan-San Pedro)

" Les graves crises politico-militaires qu'ont connues la Côte d'Ivoire, n'ont pas permis de donner à cet axe majeur, l'entretien qu'il aurait fallu au moment où il aurait fallu. Au point que nous en sommes arrivés à un tel niveau de dégradation... Ce tronçon réclamait en terme de renforcement la somme de plus de 300 milliards de FCFA. Et ce sont ces ressources mobilisées par le Président de la République Alassane Ouattara qui permettent de vous dire que dans 15 mois, les travaux de cette nouvelle voie seront achevés ", a déclaré Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, le renforcement de la Côtière présente non seulement de gros enjeux et opportunités économiques, touristiques et sportifs pour la Côte d'Ivoire, mais il sert également d'outil d'intégration sous-régionale, en ce sens que c'est un maillon du réseau routier communautaire à travers la Transcôtière qui part de Dakar au Sénégal à la frontière du Nigeria. Patrick Achi a également relevé les nombreux impacts socio-économiques de ce projet qui, à terme, contribuera à l'amélioration et la densification du réseau routier revêtu, la réduction du coût et du temps de déplacement des personnes et des biens, la réduction du nombre d'accidents à travers une meilleure sécurité routière, la création d'emplois au profit des jeunes de la région, etc.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier, Amédée Koffi Kouakou a indiqué que les travaux de renforcement de la route Côtière longue de 353,5 Km sont répartis en trois lots et attribués à trois entreprises. Le tronçon Songon - Dabou - Grand-Lahou (93 Km) ; l'axe Grand-Lahou - Fresco (80 Km) et le tronçon Fresco - Sassandra - San Pedro - Grand-Béréby (180,5 Km). En outre, les localités traversées bénéficieront d'un linéaire de voirie de 72 Km, dont 25 Km dans la ville de San Pedro.

Le maire de San Pedro, Félix Anoblé, au nom de ses pairs des villes traversées et le Ministre, Gouverneur du District du Bas-Sassandra, Philippe Légré, porte parole des populations, ont relevé l'importance stratégique de la Côtière. Selon eux, sa réhabilitation va sortir cette zone du littoral de son enclavement. Ils ont exprimé leur gratitude et celle des populations au Président Alassane Ouattara pour son sens élevé du développement. Le coût du projet d'un montant de 308 milliards de FCFA, est financé par l'État de Côte d'Ivoire.

Bas-Sassandra : le Premier Ministre Patrick Achi exhorte les chefs traditionnels à promouvoir la cohésion et la paix

En marge du lancement des travaux de renforcement de la Côtière, pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre Abidjan et San Pedro, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté les chefs traditionnels du Bas-Sassandra à promouvoir la paix et la cohésion, afin que la Côte d'Ivoire poursuive sa forte dynamique de développement. " Le Président m'a demandé de vous remercier pour le rôle déterminant d'apaisement, d'entente et de compréhension que vous avez joué au cours des récents événements politiques qui ont entraîné des débordements ici et là.... C'est donc un message de remerciements, de félicitations, d'encouragement de la part du Chef de l'Etat que je suis venu vous porter pour vos efforts quotidiens, et vous dire qu'il compte sur vous pour maintenir le calme et la paix dans le pays ", a exhorté Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a rappelé que les troubles font stagner et régresser un pays. C'est pourquoi, il a invité les têtes couronnées à préserver un climat politique apaisé pour que la Côte d'Ivoire continuer de se développer. Patrick Achi a souligné que la décennie de stabilité a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances économiques exceptionnelles, notamment la réalisation de nombreux infrastructures sociales dans tous les domaines et l'amélioration des conditions de vie des populations.

" Aujourd'hui, nous avons retrouvé le calme, la stabilité et la sérénité. La vie a repris son cours normal, les affaires se déroulent normalement et les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Le Président souhaite pour le pays et pour nous-mêmes et surtout pour nos enfants, que rien ne vienne contrarier cette quiétude. Plus jamais nous ne devrions nous laisser embarquer dans des illusions qui vont nous perdre ", a conseillé Patrick Achi.

Auparavant, le Chef de canton de San Pedro, Pascal Koeyé Gnépa, porte-parole des chefs du Bas-Sassandra, a demandé au Premier Ministre de transmettre au Président leur gratitude et leur reconnaissance pour les nombreuses actions de développement réalisées au profit des populations. Il l'a également remercié pour son initiative d'accorder un statut aux garants de la tradition à travers la Chambre Nationale des Rois et chefs traditionnels. Une institution qui valorise leur fonction.

Source : Primature