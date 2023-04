Côte d’Ivoire / Crise des datas internet: Le RHDP craint des troubles...

Le groupe parlementaire RHDP (parti au pouvoir) vient de se prononcer sur la crise actuelle en Côte d’Ivoire, qu’il est convenue d’appeler « crise des datas ». Dans une déclaration, le parti dirigé par le président Alassane Ouattara, dit avoir saisi la chambre parlementaire d’une proposition de résolution en vue de la création d’une Commission d’enquête parlementaire. Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration.

Depuis le Jeudi 06 Avril 2023, un débat fait rage en Côte d’Ivoire sur l’augmentation du prix des crédits datas internet (connexion internet). Cette augmentation semble-t-il est consécutive à une décision de l’Autorité de régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) intimant aux opérateurs économiques du secteur de la téléphonie mobile de procéder à la révision à la hausse de leurs grilles tarifaires.

L’augmentation qui s’en est suivie, en application de ladite décision, a suscité au sein de la population ivoirienne, de vives réactions de biens de citoyens parmi lesquelles des blogueurs, des artistes de renom, des responsables d’associations de consommateurs, des personnalités politiques de premier plan dont un Député, lesquels ont essentiellement appelé à une levée de boucliers contre ces opérateurs à travers le boycott pendant quelques heures par jour, de leurs produits et services.

Les explications et appels au calme du ministre en charge de la télécommunication au cours du 20 heures de la RTI du 10 Avril 2023, n’a eu aucun effet sur la détermination de ces activistes, les réactions devenant de plus en plus acerbes à l’encontre de ces opérateurs sur les réseaux sociaux notamment, avec le boycott toujours sollicité de leurs produits et services. L’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI et même le Gouvernement ne sont pas épargnés, certains estimant que les intérêts des consommateurs ne sont pas suffisamment protégés, non sans invoquer à cet égard une étude dénommée « Worldwide Mobile Data Pricing 2022 » aux termes de laquelle le coût moyen d’un gigaoctet en Côte d’Ivoire avoisine les 3 dollars (2,75 euros), contre 0,61 dollar seulement au Ghana et 0,63 dollar en Somalie.

"Cette fronde est en passe de s’étendre à l’opérateur CANAL + HORIZON"

Cette fronde est en passe de s’étendre à l’opérateur CANAL + HORIZON à en juger par la campagne de discrédit entamée contre ce dernier relativement au prix de ses abonnements jugé excessif comparé à celui pratiqué par cette même société dans certains autres pays et à la mauvaise qualité de services en cas d’intempérie. Face à une telle situation de nature à porter atteinte à l’ordre socio-économique et à entacher la quiétude sociale, et dans son souci constant du bien-être de nos concitoyens dans le respect des lois et de l’éthique attendue de tout parlementaire, le Groupe parlementaire RHDP de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire informe l’opinion nationale et internationale qu’en application de l’article 125 du Règlement de l’Assemblée nationale, qu’il a saisi, la chambre parlementaire dont il relève, d’une proposition de résolution en vue de la création d’une Commission d’enquête parlementaire, avec pour missions spécifiques :

- d’enquêter sur la crise dite de l’augmentation du prix des crédits datas internet et en situer les responsabilités.

- d’inspecter les coûts des services et produits des opérateurs de Téléphonie Mobile ainsi que ceux de CANAL + HORIZON en Côte d’Ivoire, en comparaison avec ceux pratiqués dans d’autres pays africains en tenant compte des réalités socioéconomiques.

- d’évaluer la politique gouvernementale en matière de gestion des télécommunications en Côte d’Ivoire et faire éventuellement toutes recommandations en vue de l’amélioration de cette politique.

- de produire un rapport dans un délai de deux (2) mois à compter de l’adoption de la résolution sollicitée.

Le Groupe parlementaire RHDP de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire invite par conséquent les populations à la retenue.

Fait à Abidjan le 19 Avril 2023

POUR LE GROUPE PARLEMENTAIRE RHDP

Le porte-parole

Maître Abdoulaye Ben MEITE

Député de la natio