Côte d’Ivoire : Clap de fin entre Mula et son producteur Tony Rodriguez

La talentueuse chanteuse, Mula, et sa maison de production ont mis fin à leur collaboration. Un désaccord de contrat serait lié à cette rupture. L'artiste a été aussi privée de ses comptes Facebook et Instagram.

C’est terminé entre Mula et son producteur

La belle aventure musicale entamée entre Mula et son producteur, serait au bord de l’implosion. L’information a été rapportée par une source proche de l’artiste à Boss Playa Magazine.

Selon cette même source, la séparation entre l’interprète de ‘’Paradis’’ et sa maison de production Soul Squad Music, serait liée à un désaccord de contrat.

La chanteuse ivoirienne s’est vue arracher sa page Facebook et son compte Instagram qui comptaient respectivement plus de 300 et 130 abonnés, par Patrice Anoh alias Tony Rodriguez pour en faire les comptes officiels du label.

La plateforme de l’Observatoire pour la Musique et les Arts de Côte d’Ivoire (OMACI) fait savoir que Mula a créé de nouveaux comptes Facebook et Instagram à son nom d’artiste dénommée ‘’Mula Mula’’.

Après l’annonce de cette mauvaise nouvelle au sujet d’une rupture de contrat entre l’interprète de ‘’Nivakine’’ et sa maison de production, les internautes lui ont envoyé de nombreux messages de soutien.

Dans une publication dans la soirée du jeudi 20 avril sur sa nouvelle page Facebook, Brigitte Gohourou alias Mula, a réagi.

‘’Merci pour toute la force. Merci pour vos messages. Merci de me montrer que j’ai des fans aussi solides. Rendez-vous dans pas longtemps. Je vous aime. Abonnez vous à mes nouveaux comptes’’, écrit-elle sans donner plus de précisions sur sa séparation avec son producteur.